О таких намерениях объявил премьер-министр Великой Британии Борис Джонсон.

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Переход на "зеленую" энергетику

Учитывая прогресс в использовании ветроэнергетики и потенциала других возобновляемых источников, думаем, что сможем завершить переход на производство чистой энергии к 2035 году,

– заявил Борис Джонсон.

Он подчеркнул, что в этом переходе британское правительство видит не только экологический аспект, но и тот факт, что таким образом Великая Британия больше не будет зависеть от источников энергии из-за рубежа.

Ожидается, что правительство возьмет обязательство реализовать масштабную инвестиционную программу в возобновляемой и атомной энергетике, поскольку страна отходит от использования угля и газа.

К слову, Великая Британия уже покрывает значительную часть своих потребностей в электроэнергии именно из возобновляемых источников. По итогам 2020 такие источники обеспечили 40% потребностей Великобритании.