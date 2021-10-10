О таких намерениях объявил премьер-министр Великой Британии Борис Джонсон.
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Переход на "зеленую" энергетику
Учитывая прогресс в использовании ветроэнергетики и потенциала других возобновляемых источников, думаем, что сможем завершить переход на производство чистой энергии к 2035 году,
– заявил Борис Джонсон.
Он подчеркнул, что в этом переходе британское правительство видит не только экологический аспект, но и тот факт, что таким образом Великая Британия больше не будет зависеть от источников энергии из-за рубежа.
Ожидается, что правительство возьмет обязательство реализовать масштабную инвестиционную программу в возобновляемой и атомной энергетике, поскольку страна отходит от использования угля и газа.
Что такое "зеленая" энергетика?
"Зеленая" энергетика – это использование возобновляемых источников электроэнергии, то есть таких, которые в природе являются неисчерпаемыми. Например, энергия ветра или солнечного света.
Отдельной свойством использования "зеленой" энергетики является значительное снижение воздействия на окружающую среду, если сравнивать с углем или газом. Такое влияние есть, но оно не связано с выбросами парниковых газов.