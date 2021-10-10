Про такі наміри оголосив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

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Перехід на "зелену" енергетику

З огляду на прогрес у використанні вітроенергетики та потенціалу інших відновлюваних джерел, думаємо, що зможемо завершити перехід на виробництво чистої енергії до 2035 року,

– заявив Борис Джонсон.

Він підкреслив, що в цьому переході британський уряд вбачає не лише екологічний аспект, а й той факт, що в такий спосіб Велика Британія більше не залежатиме від джерел енергії з-за кордону.

Очікується, що уряд візьме зобов'язання реалізувати масштабну інвестиційну програму у відновлюваній та атомній енергетиці, оскільки країна відходить від використання вугілля та газу.

До слова, Велика Британія вже покриває значну частину своїх потреб в електроенергії саме з відновлювальних джерел. За підсумками 2020 року такі джерела забезпечили 40% потреб Британії.