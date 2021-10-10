Великая Британия планирует полный переход на "зеленую" электроэнергию

Великая Британия намерена полностью перейти на возобновляемые источники электроэнергии – так называемую "зеленую" энергетику. Завершить этот переход планируют до 2035 года.

О таких намерениях объявил премьер-министр Великой Британии Борис Джонсон.

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Переход на "зеленую" энергетику

Учитывая прогресс в использовании ветроэнергетики и потенциала других возобновляемых источников, думаем, что сможем завершить переход на производство чистой энергии к 2035 году,

– заявил Борис Джонсон.

Он подчеркнул, что в этом переходе британское правительство видит не только экологический аспект, но и тот факт, что таким образом Великая Британия больше не будет зависеть от источников энергии из-за рубежа.

Ожидается, что правительство возьмет обязательство реализовать масштабную инвестиционную программу в возобновляемой и атомной энергетике, поскольку страна отходит от использования угля и газа.

Что такое "зеленая" энергетика?

"Зеленая" энергетика – это использование возобновляемых источников электроэнергии, то есть таких, которые в природе являются неисчерпаемыми. Например, энергия ветра или солнечного света.



Отдельной свойством использования "зеленой" энергетики является значительное снижение воздействия на окружающую среду, если сравнивать с углем или газом. Такое влияние есть, но оно не связано с выбросами парниковых газов.

К слову, Великая Британия уже покрывает значительную часть своих потребностей в электроэнергии именно из возобновляемых источников. По итогам 2020 такие источники обеспечили 40% потребностей Великобритании.