В Виннице 17 февраля был подписан меморандум о партнерстве между департаментом социальной политики городского совета и IТ-школой New IT School. В рамках этого меморандума и будет проходить обучение.

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Инклюзивное ІТ-образование

Стороны меморандума договорились о создании платформы возможностей бесплатного обучения современным профессиям в IТ-сфере.

Осваивать знания будут люди с инвалидностью в возрасте от 18 до 60 лет, которые зарегистрированы и проживают в Винницкой городской территориальной общине.

Во время встречи обсудили и согласовали детали старта и реализации благотворительного социального проекта "Верь в себя! Возможности безграничны!".

Его реализуют в несколько этапов. Регистрация участников продлится с 22 февраля по 31 марта 2022 года.

Цель нашей инициативы – сделать так, чтобы люди с инвалидностью, которые хотят и могут работать, повысили свой профессиональный уровень и открыли для себя новые возможности,

– отметила директор департамента социальной политики городского совета Валентина Войткова.

К слову. Ранее подобную инициативу реализовали в Днепре. Там ІТ-курсы организовали для ветеранов АТО, чтобы помочь им адаптироваться.