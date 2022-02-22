У Вінниці 17 лютого підписали меморандум про партнерство між департаментом соціальної політики міської ради та ІТ-школою New IT School. У межах цього меморандума й відбуватиметься навчання.

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Інклюзивна ІТ-освіта

Сторони меморандума домовились про створення платформи можливостей безкоштовного навчання сучасним професіям в IТ-сфері.

Опановуватимуть знання люди з інвалідністю віком від 18 до 60 років, які зареєстровані та проживають у Вінницькій міській територіальній громаді.

Під час зустрічі обговорили та погодили деталі щодо старту та реалізації благодійного соціального проєкту "Вір у себе! Можливості безмежні!".

Його реалізують у кілька етапів. Реєстрація учасників триватиме з 22 лютого до 31 березня 2022 року.

Мета нашої ініціативи – зробити так, щоб люди з інвалідністю, які хочуть і можуть працювати, підвищили свій професійний рівень та відкрили для себе нові можливості,

– зазначила директорка департаменту соціальної політики міської ради Валентина Войткова.

До слова. Раніше схожу ініціативу реалізували в Дніпрі. Там ІТ-курси організували для ветеранів АТО, аби допомогти їм адаптуватися.