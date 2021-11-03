Инициировала такой проект общественная организация "Винница Даун Синдром". Ее руководительница Марина Григорцева говорит, что таким образом хотят привлечь к сотрудничеству потенциальных работодателей.

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"Солнечные профессии"

Мы хотим показать, что дети могут получать образование и применять себя в профессии, которая им нравится, которая им получается,

– говорит Марина Григорцева.

Для участников социального проекта мастер-классы проведут в частности рестораторы, художники, актеры, блоггеры, певцы и танцоры.

В первый день проекта детям презентовали профессию повара – их обучали делать гамбургеры. Также солнечные подростки овладевали и профессией бармена.



Первый день проекта "Солнечные профессии" / Фото Суспильне

Занятия будут проходить раз в неделю. В общем, проект будет длиться полтора месяца, а каждые мастер-классы будут фотографировать. Фотографии винничанам презентуют 10 декабря во время фотовыставки, а 18 декабря подведут итоги проекта.