Ініціювала такий громадська організація "Вінниця Даун Синдром". Її очільниця Марина Григорцева каже, що в такий спосіб хочуть залучити до співпраці потенційних роботодавців.

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"Сонячні професії"

Ми хочемо показати, що діти можуть отримувати освіту й застосовувати себе в професії, яка їм подобається, яка їм вдається,

– каже Марина Григорцева.

Для учасників соціального проєкту майстер-класи проведуть зокрема ресторатори, художники, актори, блогери, співаки та танцюристи.

У перший день проєкту дітям презентували професію кухаря – їх навчали робити гамбургери. Також сонячні підлітки опановували й професію бармена.



Перший день проєкту "Сонячні професії" / Фото Суспільне

Заняття проходитимуть раз на тиждень. Загалом проєкт триватиме півтора місяця, а кожні майстер-класи фотографуватимуть. Світлини вінничанам презентують 10 грудня під час фотовиставки, а 18 грудня підіб'ють підсумки проєкту.