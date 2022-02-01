Вкладывают в будущее Украины: стартовало голосование за лучших технологических инвесторов года

Украинцев приглашают проголосовать за лучшие компании и выдающихся людей в рамках премии Mazepa Awards. Главная цель – отметить тех, кто инвестирует в Украину не только средства, но и часть своей жизни.

В номинациях представлены крупные компании, молодые стартапы, талантливые инноваторы и инноваторы, успешные представители и представительницы бизнеса. Каждый из них ежедневно прилагает максимум усилий, чтобы своей деятельностью улучшить жизнь других.

Также интересно Украинских предпринимателей приглашают на обучение: почему это важно

Голосуйте за прорывные идеи и людей, инвестирующих в будущее Украины –

призывает учредитель премии Игорь Мазепа.

Номинации и участники

Претендентов на победу будут выбирать в семи номинациях. По результатам голосования будут определены по три кандидата в каждой из них. Дальше их будет оценивать профессиональное жюри. Сейчас речь идет о таких номинациях:

Технологическая компания года – Grammarly, People.ai, AirSlate, Preply, Rallyware, SOC Prime, Influ2, 3DLOOK, TurnKey Lender, Creatio;

Стартап года – Let's enhance, Awesomic, DressX, Field Complete, Competera, Vymex, Party.Space, ComeBack Mobility, Propertymate, Choice QR, Carsifi, Poptop, OVO, Raccoon, Recoshelf, Skillsetter, Legal Nodes, Deus Robots;

Инвестор года – USF, Startup Wise Guys, Genesis/Flyer One Ventures, SMRK, ICU Ventures, AVentures Capital, Digital Future, QPDigital, TA Ventures, Adventures Lab;

Exit of the year – Андрей Курский (Zakaz.ua), Дмитрий Запорожец (Gitlab), Дмитрий Сергеев (Depositphotos), Максим Засов, Денис Хачатрян (Game Labs), Андрей Скоропад, Иван Когут (Perfectial), Виталий Гончарук (Augmented Pixels);

Прорыв года – Roosh/Zibra AI, Apostera, Promin Aerospace, Effa, Wantent, V-Art, Noty.ai, Datrics, Zerion, Rocket, Ajax Systems;

Инноватор в традиционной отрасли – Fozzy Group, Новая Почта, Фармак, ТАС, ДТЭК, МХП, Кернел, Киевстар, Альфа-Банк, Vodafone;

Упущенная возможность года;

Кроме того, в скором времени будет объявлен старт голосования за претендентов в номинациях:

"Бизнес-инфлюэнсер";

"ESG-champion" – будет выбирать компанию, которая лучше всего воплощает в жизнь социальную, экологическую и корпоративную стратегию, а также помогает решать проблемы общества;

"Гран-при" – лучшего из лучших определят гости-эксперты: участники инвестиционного рынка, бизнес-сообщество, члены правительства и журналисты.

Проголосовать за кандидатов можно по ссылке до 28 февраля. Официальная церемония награждения состоится 15 апреля.

Mazepa Awards – инвестиционная премия, основанная генеральным директором компании Concorde Capital Игорем Мазепой. Каждый год организаторы отмечают лучших деятелей, компании и события в инвестиционной сфере. Победителей выбирают эксперты и общественность.