У номінаціях представлені потужні компанії, молоді стартапи, талановиті інноватори та інноваторки, успішні представники та представниці бізнесу. Кожен з них щодня докладає максимум зусиль, аби своєю діяльністю покращити життя інших.

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Голосуйте за проривні ідеї та людей, що інвестують в майбутнє України, –

закликає засновник премії Ігор Мазепа.

Номінації та учасники

Претендентів на перемогу обиратимуть у семи номінаціях. За результатами голосування буде визначено по три кандидати в кожній з них. Далі їх оцінюватиме професійне журі. Наразі мовиться про такі номінації:

Технологічна компанія року – Grammarly, People.ai, airSlate, Preply, Rallyware, SOC Prime, Influ2, 3DLOOK, TurnKey Lender, Creatio. Стартап року – ​Let's enhance, Awesomic, DressX, Field Complete, Competera, Vymex, Party.Space, ComeBack Mobility, Propertymate, Choice QR, Carsifi, Poptop, OVO, Raccoon, Recoshelf, Skillsetter, Legal Nodes, Deus Robots. Інвестор року – USF, Startup Wise Guys, Genesis/Flyer One Ventures, SMRK, ICU Ventures, AVentures Capital, Digital Future, QPDigital, TA Ventures, Adventures Lab. Exit of the year – ​Андрій Курський (Zakaz.ua), Дмитро Запорожець (Gitlab), Дмитро Сергєєв (Depositphotos), Максим Засов, Денис Хачатрян (Game Labs), Андрій Скоропад, Іван Когут (Perfectial), Віталій Гончарук (Augmented Pixels). Прорив року – ​Roosh/Zibra AI, Apostera, Promin Aerospace, Effa, Wantent, V-Art, Noty.ai, Datrics, Zerion, Rocket, Ajax Systems. Інноватор в традиційній галузі – ​Fozzy Group, Нова Пошта, Фармак, ТАС, ДТЕК, МХП, Кернел, Київстар, Альфа-Банк, Vodafone. Втрачена можливість року;

Крім того, незабаром буде оголошено старт голосування за претендентів у номінаціях:

"Бізнес-інфлюенсер";

"ESG-champion" – обиратимуть компанію, яка найкраще втілює соціальну, екологічну та корпоративну стратегію, а також допомагає вирішувати проблеми суспільства;

"Гран-прі" – кращого з найкращих визначать гості-експерти: учасники інвестиційного ринку, бізнес-спільнота, урядовці та журналісти.

Проголосувати за кандидатів можна за посиланням до 28 лютого включно. Офіційна церемонія нагородження відбудеться 15 квітня.

Довідка: Mazepa Awards – інвестиційна премія, започаткована генеральним директором компанії Concorde Capital Ігорем Мазепою. Щороку організатори відзначають найкращих діячів, компанії та події в інвестиційній сфері. Переможців обирають експерти та громадськість.