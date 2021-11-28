Вместо МАФов: в киевском парке высадили новые деревья

В Киеве провели озеленение парка "Привокзальный". Теперь там будут расти 169 новых деревьев, более 3000 кустов, а также многолетники.

В рамках капитального ремонта удалось решить проблему стихийной торговли, из-за которой парк больше напоминал свалку. Так, специалисты демонтировали 23 незаконно установленных МАФа.

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Во время озеленения предпочтение отдали как лиственным, так и хвойным растениям. Кусты высадили в живые изгороди и отдельными декоративными группами.

Сегодня высаживали крупномерные деревья: вишню птичью (сакуру), боярышник и ель обыкновенную,

– говорится в сообщении.

Что сделали

парк огородили по периметру;

выложили новые дорожки из тротуарной плитки;

обустроили яркий детский игровой комплекс "Речной вокзал";

создали отдельное пространство для выгула животных.

Кроме того, уже готов новый газон. Ожидается, что на следующей неделе в парке появятся новые скамьи и урны.

Ремонт и озеленение парка "Привокзальный" / Фото фейсбук "Киевзеленстрой"

Полный текст публикации "Киевзеленстрой":

Вместо стихийной торговли – отремонтированный и озелененный парк «Привокзальный»

В парке «Привокзальный» в Дарницком районе завершающая стадия капремонта – озеленение. Сегодня высаживали крупномерные деревья: вишнюю птичку (сакуру), боярышник и ель обыкновенную.

Во время капитального ремонта парка было демонтировано 23 незаконно установленных МАФа. Из-за стихийной торговли территория больше напоминала свалку, чем зеленую зону. Чтобы подобное не повторилось, парк огородили по периметру. Теперь здесь новые дорожки из ФЭМ, яркий детский игровой комплекс «Речной вокзал» и отдельное пространство для выгула животных.

Для озеленения были выбраны как лиственные, так и хвойные растения. В общей сложности, учитывая высаженные сегодня деревья, здесь появилось 169 новых деревьев, более 3000 кустов, а также многолетники. Кусты высажены в живые изгороди и отдельными декоративными группами. Также устроен газон.

На следующей неделе в парке появятся новые скамьи и урны.