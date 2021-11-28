У межах капітального ремонту вдалося вирішити проблему стихійної торгівлі, через яку парк більше нагадував смітник. Так, фахівці демонтували 23 незаконно встановлених МАФи.

Цікаво Довкілля у захваті: як МакДональдз дарує нове життя використаним стаканчикам

Під час озеленення перевагу надали як листяним, так і хвойним рослинам. Кущі висадили в живоплоти та окремими декоративними групами.

Сьогодні висаджували крупномірні дерева: вишню пташину (сакуру), глід та ялину звичайну,

– йдеться у повідомленні.

Що зробили

парк огородили по периметру.

виклали нові доріжки з тротуарної плитки;

облаштували яскравий дитячий ігровий комплекс "Річковий вокзал";

створили окремий простір для вигулу тварин.

Крім того, вже готовий новий газон. Очікується, що наступного тижня у парку з'являться нові лави та урни.

Ремонт та озеленення парку "Привокзальний" / Фото фейсбук "Київзеленбуд"

Повний текст публікації "Київзеленбуд":

Замість стихійної торгівлі – відремонтований та озеленений парк «Привокзальний»

У парку «Привокзальний» у Дарницькому районі завершальна стадія капремонту – озеленення. Сьогодні висаджували крупномірні дерева: вишню пташину (сакуру), глід та ялину звичайну.

Під час капітального ремонту парку було демонтовано 23 незаконно встановлених МАФи. Через стихійну торгівлю територія більше нагадувала смітник, ніж зелену зону. Щоб подібне не повторилося, парк огородили по периметру. Тепер тут нові доріжки з ФЕМ, яскравий дитячий ігровий комплекс «Річковий вокзал» та окремий простір для вигулу тварин.

Для озеленення були обрані як листяні, так і хвойні рослини. Загалом, враховуючи висаджені сьогодні дерева, тут з’явилося 169 нових дерев, більше 3000 кущів, а також багаторічники. Кущі висаджені в живоплоти та окремими декоративними групами. Також влаштовано газон.

Наступного тижня у парку з'являться нові лави та урни.