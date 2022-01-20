Члени команди вражені красою та неповторністю відкриття. На їх думку, таких екосистем може бути значно більше, тож необхідно подбати про їхній захист.

Варте уваги З переробленого пластику: художник створив унікальну "екофрендлі" гітару

Французький фотограф Алексіс Розенфельд розповів, що гігантські рожеві корали простягаються настільки далеко, наскільки може бачити людське око. "Це було схоже на витвір мистецтва", – сказав він.

Чому це важливо

Унікальний кораловий риф був виявлений під час дайверської експедиції на глибину, відому як "сутінкова зона" океану. Місією керувала ООН з питань освіти, науки та культури. За даними фахівців, це один із найбільших коралових рифів, виявлених на такій глибині. Ба більше, раніше корали асоціювалися лише з найдрібнішими тропічними морями.

Представники ЮНЕСКО зауважують, що потужне відкриття розширило знання про те, що "під землею". Тож надзвичайно важливо працювати над картографуванням численних екосистем, які потребують захисту.

Зауважимо! Коралові рифи належать до екосистем океану, яким загрожує найбільша небезпека. Річ у тім, що вони вразливі до забруднення, підвищення температури моря та зміни хімічного складу, спричиненого викидами вуглекислого газу.

Наступний крок – з'ясувати, які морські види мешкають навколо рифів такого типу. Найближчими місяцями буде проведено подальше дослідження.

Доктор Летиція Едуен із Національного центру наукових досліджень Франції прогнозує, що такому рифу потрібно близько 25 років, щоб рости й розвиватися. "Ми думаємо, що глибші рифи краще захищені від глобального потепління", – додала вона. Тому відкриття екосистеми в такому первозданному стані є вражаючим. Крім того, воно може надихнути на збереження коралових рифів в майбутньому.