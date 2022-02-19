Вы будете удивлены: эксперт опровергла основной миф о кофе

Индийская диетолог Пуджа Махиджа опровергла главный миф о кофе. Она заявила, что напиток не добавляет человеку бодрости.

Эксперт объясняет, что кофеин на самом деле "заимствует" ресурс из будущих запасов. Его действие можно приравнять к любому стимулятору.

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В чем причина

Дело в том, что кофеин имеет схожую структуру к аденозину. Это вещество накапливается в организме в течение дня, и, как следствие, появляется повышенное чувство сонливости.

Благодаря кофеину рецепторы аденозина в мозге "забиваются". Именно это дарит человеку временное чувство бодрости. В то же время мозг требует аденозина, поэтому создает новые рецепторы, которые в течение дня накапливаются аденозином или кофеином. Этим объясняется тот факт, что одни люди страдают бессонницами, если выпьют кофе до вечера (даже до 15 – 16 часов), а другие – легко засыпают после чашки крепкого напитка. Результат зависит от того, какие именно вещества попали в рецепторы.

Махиджа советует не "заливать" в себя кофе, а просто немного перекусить. Тогда вы действительно почувствуете заряд бодрости.

Полный текст публикации:

Я знаю, что мы не хотим слышать, но нужно говорить об этой правде.

Кофеин действительно не дает вам энергии. Это заставляет вас чувствовать себя более просым, поэтому вы думаете, что у вас больше. Неизбежный крах, обязательное получение от любого стимулятора, является нарушением того, что наблюдается, что он "возвращен" из энергии будущего.

Но вот как это работает. В мозгу есть рецепторы для "аденозина". Они измеряются в течение дня и вызывают сонливость. Кофеин имеет структуру, подобную аденозину, и связывается с отсутствием рецепторов, так что вы не поглощаете сонливости, потому что кофеин занимает эти пятна.

Тем не менее, вашему мозгу требуются эти аденозиновые рецепторы, поэтому он производит их больше, которые в процессе производства включают либо кофеин, либо аденозином. Это одна из причин, почему некоторые люди не могут потреблять кофеин после 15-16 часов, так как он вызывает их цикл сна, а некоторые могут потерять чашку кофе и сразу бросают спать – больше рождается больше!

Отметьте друга, который стоит это прочесть.

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