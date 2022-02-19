Експертка пояснює, що кофеїн насправді "запозичує" ресурс із майбутніх запасів. Його дію можна прирівняти до будь-якого стимулятора.

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У чому причина

Річ у тім, що кофеїн має подібну структуру до аденозину. Ця речовина накопичується в організмі впродовж дня, і, як наслідок, викликає почуття сонливості.

Завдяки кофеїну рецептори аденозину у мозку "забиваються". Саме це дарує людині тимчасове відчуття бадьорості. Водночас мозок потребує аденозину, тож створює нові рецептори, які протягом дня заповнюються аденозином або кофеїном. Цим пояснюється той факт, що одні люди страждають на безсоння, якщо вип'ють каву до вечора (навіть до 15 – 16 години), а інші – легко засинають після філіжанки міцного напою. Результат залежить від того, яка саме речовина потрапила в рецептори.

Махіджа радить не "заливати" у себе каву, а просто трохи перекусити. Тоді ви дійсно відчуєте заряд бадьорості.

Повний текст публікації:

Я знаю, що ми не хочемо цього чути, але треба говорити правду.

Кофеїн насправді не дає вам енергії. Це змушує вас відчувати себе більш прокинутим, тому ви думаєте, що маєте більше. Неминучий крах, який обов'язково виникає від прийому будь-якого стимулятора, є причиною того, що здається, що він "запозичений" з енергії майбутнього.

Але ось як це працює. У вашому мозку є рецептори для "аденозину". Вони наповнюються протягом дня і викликають сонливість. Кофеїн має структуру, подібну до аденозину, і зв'язується з цими рецепторами, тож ви не відчуваєте сонливості, тому що кофеїн займає ці плями.

Однак вашому мозку потрібні ці аденозинові рецептори, тому він виробляє їх більше, які в кінцевому підсумку наповнюються або кофеїном, або аденозином. Це одна з причин, чому деяким не можна вживати кофеїн після 15 – 16 годин, оскільки він порушує їх цикл сну, а деякі можуть випити чашку кави й відразу кинутися спати – більше породжує більше!

Позначте друга, якому варто це прочитати.

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