Инициативу с удовольствием восприняли киевляне и начали ее активно поддерживать. В социальных сетях это даже стало определенным трендом.

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"Теплая" инициатива

Суть инициативы в том, чтобы повесить шарф, который вы готовы отдать недостающему теплу человеку с запиской: "Это не потерянная вещь! Холодно? Возьми частичку тепла".



"Теплая" инициатива на Подоле / Фото Красного креста

Что интересно, такую инициативу с радостью подхватили киевляне. Член организации Красного креста Алена Болкун рассказала о девушке, которая своим видео об участии в акции набрала в тиктоке 250 тысяч просмотров всего за один день.



Акция стала популярным трендом в соцсетях / Фото Алены Болкун

Публикация Красного креста:

Теплая безделушка может вызвать положительные эмоции и согреть в зимний морозный день.