Инициативу с удовольствием восприняли киевляне и начали ее активно поддерживать. В социальных сетях это даже стало определенным трендом.
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"Теплая" инициатива
Суть инициативы в том, чтобы повесить шарф, который вы готовы отдать недостающему теплу человеку с запиской: "Это не потерянная вещь! Холодно? Возьми частичку тепла".
"Теплая" инициатива на Подоле / Фото Красного креста
Что интересно, такую инициативу с радостью подхватили киевляне. Член организации Красного креста Алена Болкун рассказала о девушке, которая своим видео об участии в акции набрала в тиктоке 250 тысяч просмотров всего за один день.
Акция стала популярным трендом в соцсетях / Фото Алены Болкун
Публикация Красного креста:
Теплая безделушка может вызвать положительные эмоции и согреть в зимний морозный день.