Ініціативу залюбки сприйняли кияни та почали її активно підтримувати. У соціальних мережах це навіть стало певним трендом.

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"Тепла" ініціатива

Суть ініціативи в тому, аби почепити шарф, який ви готові віддати людині, якій бракує тепла, із запискою: "Це не втрачена річ! Холодно? Візьми частинку тепла".



"Тепла" ініціатива на Подолі / Фото Червоного хреста

Що цікаво, таку ініціативу радо підхопили кияни. Членкиня організації Червоного хреста Альона Болкун розповіла про дівчину, яка своїм відео про участь в акції набрала в тіктоці 250 тисяч переглядів всього за один день.



Акція стала популярним трендом у соцмережах / Фото Альони Болкун

Публікація Червоного хреста:

Тепла дрібничка може викликати позитивні емоції та зігріти в зимовий морозний день.