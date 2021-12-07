Ініціативу залюбки сприйняли кияни та почали її активно підтримувати. У соціальних мережах це навіть стало певним трендом.
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"Тепла" ініціатива
Суть ініціативи в тому, аби почепити шарф, який ви готові віддати людині, якій бракує тепла, із запискою: "Це не втрачена річ! Холодно? Візьми частинку тепла".
"Тепла" ініціатива на Подолі / Фото Червоного хреста
Що цікаво, таку ініціативу радо підхопили кияни. Членкиня організації Червоного хреста Альона Болкун розповіла про дівчину, яка своїм відео про участь в акції набрала в тіктоці 250 тисяч переглядів всього за один день.
Акція стала популярним трендом у соцмережах / Фото Альони Болкун
Публікація Червоного хреста:
Тепла дрібничка може викликати позитивні емоції та зігріти в зимовий морозний день.