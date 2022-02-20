Об этом в отчете заявил специальный докладчик ООН Дэвид Бойд. Он отметил, что количество смертей в мире от болезней, связанных с загрязнением окружающей среды, составляет каждую шестую. Такой показатель в 15 раз превышает количество смертей от насилия.

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Отчет ООН: основное