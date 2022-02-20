Про це у звіті заявив спеціальний доповідач ООН Девід Бойд. Він зауважив, що кількість смертей у світі від хвороб, пов’язаних із забрудненням навколишнього середовища, становить кожну шосту. Такий показник у 15 разів перевищує кількість смертей від насильства.

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Звіт ООН: основне