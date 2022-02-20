Про це у звіті заявив спеціальний доповідач ООН Девід Бойд. Він зауважив, що кількість смертей у світі від хвороб, пов’язаних із забрудненням навколишнього середовища, становить кожну шосту. Такий показник у 15 разів перевищує кількість смертей від насильства.
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Звіт ООН: основне
- За оцінками експертів, забруднення повітря спричиняє близько 7 мільйонів смертей на рік. Здебільшого вони зосереджені в країнах з низьким і середнім рівнем доходів.
- Щороку понад 750 000 людей помирають від впливу таких речовин, як вихлопні гази, азбест та тверді частки.
- Хімічна промисловість споживає понад 10% викопного палива, що виробляється в усьому світі. В результаті в атмосферу потрапляє приблизно 3,3 мільярда тонн парникових газів щороку.
- Глобальне потепління сприяє вивільненню та ремобілізації небезпечних забруднювачів від танення льодовиків і танення вічної мерзлоти.
- Забруднення та токсичні речовини спричиняють катастрофічне скорочення біорізноманіття. Зокрема мовиться про запилювачів, комах, прісноводні та морські екосистеми та популяції птахів.