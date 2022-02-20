Загрязнение окружающей среды повлекло больше смертей, чем пандемия COVID-19: отчет ООН
20 февраля 2022 , 23:03Читати новину українською
Источник:The Hill
По данным ООН, загрязнение окружающей среды приводит к большему количеству смертей, чем коронавирус. Так, по меньшей мере 9 миллионов преждевременных смертей вызваны загрязнением или токсинами. Это в два раза превышает число погибших за первые 18 месяцев пандемии COVID-19.
Об этом в отчете заявил специальный докладчик ООН Дэвид Бойд. Он отметил, что количество смертей в мире от болезней, связанных с загрязнением окружающей среды, составляет каждую шестую. Такой показатель в 15 раз превышает количество смертей от насилия.
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Отчет ООН: основное
- По оценкам экспертов, загрязнение воздуха влечет за собой около 7 миллионов смертей в год. В большинстве своем они сосредоточены в странах с низким и средним уровнем доходов.
- Ежегодно более 750 000 человек умирают от воздействия таких веществ, как выхлопные газы, асбест и твердые частицы.
- Химическая промышленность потребляет более 10% ископаемого топлива, производимого во всем мире. В результате в атмосферу попадает около 3,3 миллиарда тонн парниковых газов ежегодно.
- Глобальное потепление способствует высвобождению и ремобилизации опасных загрязнителей от таяния ледников и таяния вечной мерзлоты.
- Загрязнение и токсичные вещества приводят к катастрофическому сокращению биоразнообразия. В частности речь идет об опылителях, насекомых, пресноводных и морских экосистемах и популяции птиц.