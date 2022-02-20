Загрязнение окружающей среды повлекло больше смертей, чем пандемия COVID-19: отчет ООН

23:03

По данным ООН, загрязнение окружающей среды приводит к большему количеству смертей, чем коронавирус. Так, по меньшей мере 9 миллионов преждевременных смертей вызваны загрязнением или токсинами. Это в два раза превышает число погибших за первые 18 месяцев пандемии COVID-19.