Крім того, це буде відмінний напівфабрикат для суші та ролів. Готується солона сьомга швидко.

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Інгредієнти:

  • шматочок філе сьомги (приблизно 0,5 кілограма),
  • 2 столові ложки солі,
  • 2 столові ложки цукру.

Спосіб приготування

  1. Сьомгу вимити й обсушити. Тим часом сіль з'єднати з цукром і пересипати цією сумішшю рибу так, щоб вона розподілилася по шматочках рівномірно.
  2. Підготовлену сьомгу укласти в скляний контейнер, накрити кришкою або затягнути харчовою плівкою та поставити в холодильник.
  3. Якщо ви солете філе великим шматком, його слід витримати в холоді 1 добу. Якщо ж шматочки невеликі, для засолу вистачить 12 – 15 годин.