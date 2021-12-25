Крім того, це буде відмінний напівфабрикат для суші та ролів. Готується солона сьомга швидко.
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Інгредієнти:
- шматочок філе сьомги (приблизно 0,5 кілограма),
- 2 столові ложки солі,
- 2 столові ложки цукру.
Спосіб приготування
- Сьомгу вимити й обсушити. Тим часом сіль з'єднати з цукром і пересипати цією сумішшю рибу так, щоб вона розподілилася по шматочках рівномірно.
- Підготовлену сьомгу укласти в скляний контейнер, накрити кришкою або затягнути харчовою плівкою та поставити в холодильник.
- Якщо ви солете філе великим шматком, його слід витримати в холоді 1 добу. Якщо ж шматочки невеликі, для засолу вистачить 12 – 15 годин.