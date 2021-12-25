Как засолить семгу: домашний рецепт

Бутерброд с маслом и кусочком слабосоленой семги всегда будет прекрасным дополнением к завтраку. Также слабосоленая семга будет отличной закуской на праздничном столе.

Кроме того, это будет отличный полуфабрикат для суши и роллов. Готовится соленая семга быстро.

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Ингредиенты:

кусочек филе семги (примерно 0,5 килограмма),

2 столовые ложки соли,

2 столовых ложки сахара.

Способ приготовления

Семгу вымыть и обсушить. Тем временем соль соединить с сахаром и пересыпать этой смесью рыбу так, чтобы она распределилась по кусочкам равномерно. Подготовленную семгу уложить в стеклянный контейнер, накрыть крышкой или затянуть пищевой пленкой и поставить в холодильник. Если вы солете филе большим куском, его следует выдержать в холоде сутки. Если же кусочки небольшие, для посола хватит 12 – 15 часов.

Таким образом, можно солить не только семгу, но любую красную рыбу, например, форель, горбушу, кету.