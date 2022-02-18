Родители всегда пытаются сделать питание детей полезным для здоровья, вкусным и таким, чтобы удовлетворяло их желание. Как это сделать и побуждать детей есть больше овощей – рассказала диетолог.

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Советы, чтобы "заставить" детей есть овощи

Если ребенок любит хоть несколько овощей, старайтесь давать их каждый день, поочередно меняя в течение недели. Картофель, кстати, тоже овощ. Но не впадайте в крайность – не нужно ребенка кормить только картофелем только потому, что других овощей он не ест.

Кладите овощи в привычные и любимые для детей блюда. Делайте их "скрытыми", маскируйте. К примеру, в мясную начинку котлет или голубцов добавьте цветную или белокочанную капусту, кабачки, морковь, нарежьте красный перец. Хорошим блюдом будет суп-пюре на основе овощей. Попробуйте овощные запеканки или омлет с мелко нарезанными овощами.

Несколько раз в неделю можно делать полезные домашние сэндвичи из цельнозернового хлеба и включать туда овощи.

Вместо сложных салатов предложите ребенку просто нарезанные овощи или несколько ингредиентов из "взрослого" салата, например, палочки или соломку из моркови, огурцов или болгарского перца. Ведь многим детям нравятся просто хрустящие овощи. Приготовьте творожный соус к овощам, с ним будет вкуснее. Также пусть попробуют сырую морковь или перец, даже если сами едите их приготовленными.

Овощи можно давать в виде полезных овощных смузи. Для вкуса положите ягоды и фрукты.

Вводите новые овощи постепенно. На самом деле, чтобы привыкнуть к новому вкусу пищи, ребенку нужно его попробовать в среднем 10 – 15 раз.

Предлагайте овощи ребенку каждый день. Будьте терпеливы – ребенок может 10 раз отказаться от нового блюда и согласится на 11 раз. Важно не навязывать и не заставлять насильственно.

Важно! По правилам здорового питания, в рацион детей следует включать больше овощей, чем фруктов. Фрукты и овощи добавляйте в каждую пищу в разной форме – приготовленные и сырые. При составлении меню всегда выбирайте овощи и фрукты.