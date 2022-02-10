Зелень дома: как вырастить укроп и петрушку на подоконнике

Укроп и петрушка является самой популярной зеленью на нашем столе. Ее легко можно вырастить даже дома на подоконнике. Сейчас это особенно актуально, когда начинается весенний дефицит витаминов.

Для выращивания зелени вам понадобится всего 5 – 8 недель. При этом посадить ее можно прямо сейчас, но в период с октября по раннюю весну ее придется подсвечивать фитолампами.

Интересно Легкие и питательные: что нужно знать о салатах в ресторанах McDonald's

Как вырастить укроп дома

Что нам нужно:

горшок или контейнер глубиной 15 – 20 сантиметров с дренажными отверстиями,

почва для комнатных растений и желательно садовая почва,

воду для распилки,

фитолампы для растений,

семена.

Какие сорта выбрать

Если хотите быстро получить зелень или зонтики с семенами для консервации, выбирайте ранние сорта – Грибовский или Гренадер. Урожай будет быстрым, но не "густым", всего на 4 – 6 листьев, после появления которых укроп быстро начнет цвести.

Среднеспелые сорта – Ришелье, Амбрелла, Кибрай – дадут зелень дней на 10 позже, но ее будет больше: 6 – 10 листьев.

Позднеспелые кустовые сорта – Аллигатор, Буян – дают урожай позже, но зато самый богатый: более 10 листьев.

Процесс ухода

Подготовьте семена, замочив в теплой воде на 24 – 48 часов, меняя ее каждые 12 часов. Семена, которые остались на поверхности воды, отберите и выбросьте. Процедите остальные семена через марлю и высушите. Подготовьте грунт, засыпав на дно горшка или контейнера дренаж из керамзита на 2 – 3 сантиметра. В качестве почвы лучше подойдет смесь садовой земли и почвы для комнатных растений. Выросите землю водой из пульверизатора, проройте в ней небольшие канавки глубиной 1 – 1,5 сантиметра, посейте семена, слегка присыпьте землей и снова увлажните водой из пульверизатора. Накройте горшок полиэтиленовой пленкой или пакетом и оставьте прорастать в неделю в темном месте, где температура воздуха не превышает 18 – 20 градусов. Затем поставьте горшок на подоконник. Создайте дополнительное освещение (достаточное освещение подоконника будет только в марте). Зимой искусственное освещение растений люминесцентными лампами должно длиться не менее 12 часов в день. Установите лампы на высоте 50 сантиметров от посевов. Не забывайте поливать укроп. Это нужно немного делать ежедневно. Летом поливать растение следует чаще, чтобы почва не всыхала, а зимой – несколько реже, ожидая, когда почва немного подсохнет после предыдущего полива.



Как вырастить укроп дома / Фото Gardening Know How

Стоит знать Секрет стройности раскрыт: Виктория Бекхэм ест каждый день в течение 25 лет

Как вырастить петрушку дома

В общем принципы выращивания укропа и петрушки схожи, но последняя менее прихотлива. При этом зелень петрушки можно получить как из семян, так и из корня.

Для выращивания на подоконнике выберите раннеспелые сорта, которые дают урожай раньше других на 10 – 14 дней. Это может быть "кудрявая" петрушка Москарузе и Астра или "плоская" петрушка Иринка, Итальянский богатырь, Лайка, Плайн.

Процесс ухода

Заверните семена во влажную марлю и оставьте их на 2 – 3 дня прорастать в теплом месте, затем отожмите марлю и просушите семена. Подготовьте почву (такую же как и для укропа) и хорошенько ее увлажните. Проройте канавки 0,5 – 1 сантиметр и густо посейте семена, присыпьте землей и снова увлажните. Оставьте посевы в тепле (при температуре 19 – 20 градусов) до первых прорастаний, которые начнутся через 14 – 20 дней. В это время поливать посев нужно постепенно через день. После первых ростков повыщипывайте лишние, оставив интервал 4 – 5 см. Петрушку поливать нужно умеренно, ожидая подсыхания почвы. Зимой петрушку также необходимо подсвечивать люминесцентной лампой. Установить лампы можно на высоте 50 – 60 сантиметров, а светить они должны не менее 8 часов в день. Первый урожай можно собирать через 2 месяца после прорастания первых ростков.

Из корнеплодов петрушку выращивать проще и быстрее. Возьмите сосуд глубиной 15 – 20 сантиметров, грунт и плотно усадите в него корни, оставив только головки. Теперь останется дождаться появления зелени.

Выращивание петрушки на дому / Eckerton Hill Farm