Исследование было проведено специалистами Гарвардского университета. Материалы опубликованы в Harvard Business Review.

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Титанические усилия vs маленькая просьба

Представим ситуацию: вы имеете определенную задачу, приближается крайний срок ее выполнения, а вы осознаете, что не сможете справиться без сверхчеловеческих усилий. Ваши действия? Есть два варианта: 1. отменить все запланированное, заварить еще одну чашку кофе и потратить всю ночь на то, чтобы довести дело до конца; 2. попросить о продлении срока.

Безусловно, все зависит от ситуации и характера. Однако в новом исследовании гарвардские ученые обнаружили, что первый вариант чаще выбирают женщины. Известно, что погоня за сроками и титанические усилия нередко влекут за собой выгорание.

Независимо от статуса работы или многолетнего опыта, женщины сообщают, что чувствуют себя менее комфортно, прося о продлении срока, чем мужчины,

– отмечают Эшли Уильямс и Грант Донелли, соавторы работы.

В ходе исследования удалось установить, что женщины боятся показаться некомпетентными и не желают утруждать других своими просьбами.

Решение есть – просите об отсрочке

Авторы исследования убеждены, что женщинам стоит чаще просить больше времени для выполнения задания, ведь большинство проектов являются более гибкими, чем вы думаете. Совершенно не обязательно выглядеть безупречными и сверхъестественными.

Более того, специалисты считают, что изменить тактику должны и руководители. Сегодня борьба компаний за сохранение талантов может обернуться полным провалом и выгоранием членов коллектива. "Если ваши лучшие сотрудницы убивают себя, чтобы уложиться в сроки – это плохой менеджмент", – уверены исследователи.

3 совета руководителям

Укажите, какие сроки являются жесткими, а какие имеют некоторую свободу действий. Если график можно скорректировать практически без потерь в результате, сразу сообщите об этом своим сотрудникам.

Предупредите команду, что вы не будете осуждать прошение о переносе дедлайна.

Эти простые шаги позволят людям чувствовать себя комфортно, а также спасут начальство от потери ценных кадров из-за выгорания.