Дослідження провели фахівці Гарвардського університету. Матеріали опубліковані в Harvard Business Review.

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Титанічні зусилля vs маленьке прохання

Уявімо ситуацію: ви маєте певне завдання, наближається крайній термін його виконання, а ви усвідомлюєте, що не зможете впоратися без надлюдських зусиль. Ваші дії? Є два варіанти: 1. скасувати усе заплановане, заварити ще одну чашку кави й витратити цілу ніч на те, що довести справу до кінця; 2. попросити про продовження терміну.

Безперечно, усе залежить від ситуації та характеру. Однак у новому дослідження гарвардські вчені виявили, що перший варіант частіше обирають жінки. Відомо, що гонитва за термінами та титанічні зусилля нерідко спричиняють вигоряння.

Незалежно від статусу роботи або багаторічного досвіду, жінки повідомляють, що почуваються менш комфортно, просячи про продовження терміну, ніж чоловіки,

– зауважують Ешлі Вільямс та Грант Донеллі, співавтори роботи.

В ході дослідження вдалося встановити, що жінки бояться здатися некомпетентними та не бажають обтяжувати інших своїми проханнями.

Рішення є – просіть про відтермінування

Автори дослідження переконані, що жінкам варто частіше просити більше часу для виконання завдання, адже більшість проєктів є більш гнучкими, ніж ви думаєте. Зовсім не обов'язково виглядати бездоганними та надзвичайними.

Ба більше, фахівці вважають, що змінити тактику мають й керівники. Сьогодні боротьба компаній за збереження талантів може обернутися повним провалом та вигорянням членів колективу. "Якщо ваші найкращі співробітниці вбивають себе, щоб укластися в терміни – це поганий менеджмент", – впевнені дослідники.

3 поради керівникам

Вкажіть, які терміни є жорсткими, а які мають деяку свободу дій. Якщо графік можна скоригувати практично без втрат у кінцевому підсумку, відразу повідомте про це своїм співробітникам. Попередьте команду, що ви не засуджуватимете прохання про перенесення дедлайну.

Ці прості кроки дозволять людям почуватися комфортно, а також врятують начальство від втрати цінних кадрів через вигорання.