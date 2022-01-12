Мероприятие организовали в парке "Центральный". Фестиваль продлится з 12 по 16 января. Официальное открытие намечено на 13 января, 16.00.

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Производители вина представят авторскую продукцию / Фото из фейсбука Мукачевского городского совета

Что известно о мероприятии

Для гостей подготовили:

вина от 22 производителей Закарпатья – около 15 сортов и около 100 наименований;

16 гастролокаций с блюдами местной кухни: бограч, гуляш, пикница, огурец, крафтовые сыры и закарпатский мед;

4 производителя закарпатской палинки;

концерты при участии профессиональных и народных колядницких коллективов.

Локации на фестивале / Фото из фейсбука Мукачевского городского совета

Заметим! В рамках фестиваля определят лучшие вина и топовых виноделов Закарпатья. Среди экспертов – представители Украины, Словакии и Венгрии. Конкурсантов будут оценивать по международной 100-балльной системе OIV, а победителей выберут в номинациях: "Лучшее красное сухое вино", "Лучшее белое сухое вино", "Лучшее десертное вино" и т.д.

Полный текст публикации Мукачевского городского совета:

"Червене вино 2022" открыл свой фестивальный городок для гостей

Сегодня в Мукачево стартовал самый большой винный фестиваль Закарпатья "Червене вино 2022". Именно сейчас в парке Центральный для посетителей открылся фестивальный городок.

Гостей уже ждут вина от 22 производителей Закарпатья: около полутора десятков сортов и почти сотня наименований, 16 гастролокаций со вкусняшками местной кухни: бограч, гуляш, пикница, огурец, крафтовые сыры и закарпатский мед.

Еще новинка нынешнего фестиваля – 4 производителя закарпатской палинки.

С 17:00 на большой сцене для посетителей выступят профессиональные и народные колядничьи коллективы.

Фестиваль "Червене вино 2022" продлится 5 дней с 12 по 16 января, официальное открытие завтра в 16 часов.