В последние годы бытует мнение, что будущее аграрного сектора за городскими теплицами. Учитывая технический прогресс, выращивание овощей и фруктов становится значительно продуктивнее. Более того, он является довольно познавательным, душевным и таким, который предоставляется для воспроизведения.

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Главная цель экологической кампании – развивать городское огородничество. В Ecoterra подчеркивают, что проект призван сблизить детей со здоровым питания. Члены организации стремятся поделиться с воспитанниками своей любовью к органической продукции.

Идея заключалась в том, чтобы установить теплицу на территории сада и посадить там различные растения. Мы помогали бы воспитателям в уходе, а дети наблюдали бы,

– рассказала президент львовской городской общественной организации Ecoterra Наталья Чоловская.

О теплице

Так, на территории детсада обустроили теплицу, открытые грядки и компостер. Там выращивают огурцы, томаты, перец, тыкву, капусту, руколу, салат, базилик, мяту, голубику и смородину.

Органические отходы (кроме костей, мяса, хлеба и молочных продуктов) берут из кухни сада и помещают их в специальный контейнер, который перерабатывает отходы. В результате получают замечательный гумус для удобрения.

В детском саду выращивают органические фрукты и овощи / Фото Ирины Роговик и Натальи Чоловской

Отмечают, что проектом заинтересовались и другие учреждения дошкольного образования. Однако ключевая сложность масштабирования инициативы заключается в отсутствии необходимого финансирования.

Полный текст публикации PLATO:

Все чаще можно услышать, что именно за городскими теплицами будущее аграрного сектора. Со временем технологии делают процесс выращивания овощей и фруктов в городах еще более продуктивным

И кроме того этот процесс еще и очень познавательный, душевный и такой, что предоставляется для воспроизведения.

Второй год наши друзья Ecoterra реализуют проект "Живи органично" – на территории детского сада №106 во Львове установили теплицу, обустроили несколько открытых грядок и компостер.

Огурцы, томаты, перцы и даже арбузы выращивают с целью поделиться с воспитанниками своей любовью к органической продукции. И делают это так искусно, что хочется об этом опыте рассказывать дальше.

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