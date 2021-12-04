Журнал Elle прекратит продвигать контент, содержащий мех

Издание Elle откажется от использования мех в редакционных и рекламных материалах по всему миру. Глянец стал первым крупным изданием, которое приняло такое решение.

Компания заявила, что против жестокого обращения с животными. Следовательно, "меховой контент" на страницах Elle больше не приемлем.

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Присутствие меха животных на наших страницах и в цифровых медиа больше не соответствует ни нашим ценностям, ни ценностям наших читателей.

– отметила международный директор Elle Валерия Бессоло Ллопис.

Отныне глянец стремится повышать осведомленность людей о защите животных и способствовать развитию более гуманной индустрии моды.

Этапы внедрения решения

сейчас 13 из 45 представительств журнала в разных странах прекратили продвижение меха в своих материалах;

следующие 20 начнут реализацию экорешения с 2022 года;

остальные присоединятся к 2023 году.

"Мы живем в новой эре, и поколение Z, являющееся золотой мишенью для моды и роскоши, возлагает огромные надежды на экологичность и этику", – добавила Ллопис.

Заметим, многие известные бренды уже отказались от меха в своих коллекциях. В их число входят Gucci, Versace, Prada, Burberry, Vivienne Westwood, Bottega Veneta, DKNY, Jean Paul Gaultier, Balenciaga, и Alexander McQueen.

Elle – французский журнал о моде и стиле жизни. Издание принадлежит медиагруппе Lagardère. Насчитывает около 45 версий в 60 странах мира, а также – 33 вебсайта. Журнал пользуется популярностью у 33 миллионов читателей, а количество пользователей, ежемесячно посещающих сайт, достигает 100 миллионов человек.