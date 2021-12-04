Компанія заявила, що проти жорстокого поводження з тваринами. Відтак "хутряний контент" на сторінках Elle більше не прийнятний.
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Присутність хутра тварин на наших сторінках та у цифрових медіа більше не відповідає ні нашим цінностям, ні цінностям наших читачів,
– зауважила міжнародний директор Elle Валерія Бессоло Ллопіс.
Відтепер глянець прагне підвищувати поінформованість людей про захист тварин та сприяти розвитку більш гуманної індустрії моди.
Етапи впровадження рішення
- наразі 13 із 45 представництв журналу у різних країнах припинили просування хутра у своїх матеріалах;
- наступні 20 розпочнуть реалізацію екорішення з 2022 року;
- решта приєднається у 2023 році.
"Ми живемо в новій ері, і покоління Z, яке є золотою мішенню для моди та розкоші, покладає величезні надії на екологічність та етику", – додала Ллопіс.
Зауважимо, чимало відомих брендів вже відмовилися від хутра у своїх колекціях. До їх числа входять Gucci, Versace, Prada, Burberry, Vivienne Westwood, Bottega Veneta, DKNY, Jean Paul Gaultier, Balenciaga, та Alexander McQueen.