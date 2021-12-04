Компанія заявила, що проти жорстокого поводження з тваринами. Відтак "хутряний контент" на сторінках Elle більше не прийнятний.

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Присутність хутра тварин на наших сторінках та у цифрових медіа більше не відповідає ні нашим цінностям, ні цінностям наших читачів,

– зауважила міжнародний директор Elle Валерія Бессоло Ллопіс.

Відтепер глянець прагне підвищувати поінформованість людей про захист тварин та сприяти розвитку більш гуманної індустрії моди.

Етапи впровадження рішення

наразі 13 із 45 представництв журналу у різних країнах припинили просування хутра у своїх матеріалах;

наступні 20 розпочнуть реалізацію екорішення з 2022 року;

решта приєднається у 2023 році.

"Ми живемо в новій ері, і покоління Z, яке є золотою мішенню для моди та розкоші, покладає величезні надії на екологічність та етику", – додала Ллопіс.

Зауважимо, чимало відомих брендів вже відмовилися від хутра у своїх колекціях. До їх числа входять Gucci, Versace, Prada, Burberry, Vivienne Westwood, Bottega Veneta, DKNY, Jean Paul Gaultier, Balenciaga, та Alexander McQueen.

Довідка: Elle – французький журнал про моду та стиль життя. Видання належить медіагрупі Lagardère. Налічує близько 45 версій у 60 країнах світу, а також – 33 вебсайти. Журнал користується популярністю у близько 33 мільйонів читачів, а кількість користувачів, які щомісяця відвідують сайт, сягає 100 мільйонів людей.