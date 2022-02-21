Салат "Венеція": швидкий рецепт для понеділка
Джерело:ютуб-канал Bene Gusto
Вихідні закінчилися, а отже попереду знову багато роботи. Втім, за роботою не можна забувати про регулярне харчування. Радимо подумати про доставку їжі або ж звернути увагу на цей простий рецепт салату "Венеція", на який вам знадобиться всього кілька хвилин.
Звісно, з Апеннінським півостровом у нього зі спільного, схоже, лише назва. Та все ж цей салат доволі смачний, а головне – напрочуд швидкий.
Якщо все ж лінь готувати Легкі та поживні: що потрібно знати про салати в ресторанах McDonald's
Інгредієнти:
- 250 грамів копченої ковбаси,
- 250 грамів моркви по-корейськи (можна змінити свіжою натертою морквою),
- 200 грамів консервованої кукурудзи,
- 150 грамів свіжого огірка,
- 150 грамів майонезу,
- 100 грамів твердого сиру,
- сіль, перець за смаком.
Спосіб приготування
Свіжий огірок, твердий сир та копчену ковбасу нарізаємо соломкою.
У миску додаємо консервовану кукурудзу та моркву по-корейськи, з якої заздалегідь зливаємо зайву рідину.
Заправляємо майонезом, перемішуємо та подаємо салат "Венеція" до столу. Смачного!
Швидкий салат "Венеція": дивіться відео