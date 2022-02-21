Салат "Венеція": швидкий рецепт для понеділка

21 лютого 2022 , 06:40
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Джерело:

ютуб-канал Bene Gusto

Вихідні закінчилися, а отже попереду знову багато роботи. Втім, за роботою не можна забувати про регулярне харчування. Радимо подумати про доставку їжі або ж звернути увагу на цей простий рецепт салату "Венеція", на який вам знадобиться всього кілька хвилин.

Звісно, з Апеннінським півостровом у нього зі спільного, схоже, лише назва. Та все ж цей салат доволі смачний, а головне – напрочуд швидкий.

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Інгредієнти:

  • 250 грамів копченої ковбаси,
  • 250 грамів моркви по-корейськи (можна змінити свіжою натертою морквою),
  • 200 грамів консервованої кукурудзи,
  • 150 грамів свіжого огірка,
  • 150 грамів майонезу,
  • 100 грамів твердого сиру,
  • сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування

Свіжий огірок, твердий сир та копчену ковбасу нарізаємо соломкою.

У миску додаємо консервовану кукурудзу та моркву по-корейськи, з якої заздалегідь зливаємо зайву рідину.

Заправляємо майонезом, перемішуємо та подаємо салат "Венеція" до столу. Смачного!

Швидкий салат "Венеція": дивіться відео

 

Автор: Василь Денисюк