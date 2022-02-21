Салат "Венеція": швидкий рецепт для понеділка

Вихідні закінчилися, а отже попереду знову багато роботи. Втім, за роботою не можна забувати про регулярне харчування. Радимо подумати про доставку їжі або ж звернути увагу на цей простий рецепт салату "Венеція", на який вам знадобиться всього кілька хвилин.

Звісно, з Апеннінським півостровом у нього зі спільного, схоже, лише назва. Та все ж цей салат доволі смачний, а головне – напрочуд швидкий.

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Інгредієнти:

250 грамів копченої ковбаси,

250 грамів моркви по-корейськи (можна змінити свіжою натертою морквою),

200 грамів консервованої кукурудзи,

150 грамів свіжого огірка,

150 грамів майонезу,

100 грамів твердого сиру,

сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування

Свіжий огірок, твердий сир та копчену ковбасу нарізаємо соломкою.

У миску додаємо консервовану кукурудзу та моркву по-корейськи, з якої заздалегідь зливаємо зайву рідину.

Заправляємо майонезом, перемішуємо та подаємо салат "Венеція" до столу. Смачного!

Швидкий салат "Венеція": дивіться відео