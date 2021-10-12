Що ви забули додати у своє резюме: 5 пунктів, які можна пропустити

Нині резюме є чи не в кожного. Хтось нещодавно лише знайшов нову роботу, а хтось – досі шукає. Якщо ваше резюме невдовзі може знову вам знадобитися, то обов'язково перегляньте, чи є в ньому ці 5 пунктів.

З цими пунктами інформація про вас буде більш повною, що відчутно підвищить ваші шанси обійти конкурентів.

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Фото

Одна лише ваша світлина може зробити резюме більш привабливим для роботодавця. Згідно з опитуванням, 77% роботодавців сказали, що ймовірніше звернуть увагу на резюме з фотографією, оскільки хотіли б уявляти майбутнього співробітника.

Посилання на ваші соцмережі

Часто роботодавця цікавлять не лише професійні, а й особисті якості кандидата. Саме соцмережі легко дозволять зрозуміти, якою саме людиною ви є.

Втім, перед цим важливо й переглянути свої сторінки в соцмережах. Адже постійні репости про розіграш безкоштовної піци – точно не те, що могло б привабити потенційного працедавця.

Більше цифр

У сучасному резюме бажано описувати свої досягнення, використовуючи результати, які обчислюються. Це стосується не тільки професій, пов'язаних з фінансами, продажами, аналітикою даних.

Описувати свої досягнення цифрами можуть і представники гуманітарних спеціальностей. Ось, наприклад, журналіст може розповісти в резюме, що на попередньому місці опублікував авторську колонку, яку прочитали 2 мільйони користувачів.

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Сертифікат цифрової грамотності

Результати тесту на цифрову грамотність – класний показник вашого вміння працювати з комп'ютером. Посилання на них у резюме скаже роботодавцю набагато більше, ніж традиційний рядок "впевнений користувач ПК".

Бажаний розмір зарплати

Ми розуміємо, що навряд чи б ви, звичайно, забули про зарплату при пошуку роботи. Якщо ви не вказали зарплату, то ви або боїтеся "продешевити", або соромитеся просити ту суму, яка вам імпонує. Або і те, і інше одночасно. Головне – діяти логічно: