Що ви забули додати у своє резюме: 5 пунктів, які можна пропустити
Джерело:Work.ua
Нині резюме є чи не в кожного. Хтось нещодавно лише знайшов нову роботу, а хтось – досі шукає. Якщо ваше резюме невдовзі може знову вам знадобитися, то обов'язково перегляньте, чи є в ньому ці 5 пунктів.
З цими пунктами інформація про вас буде більш повною, що відчутно підвищить ваші шанси обійти конкурентів.
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Фото
Одна лише ваша світлина може зробити резюме більш привабливим для роботодавця. Згідно з опитуванням, 77% роботодавців сказали, що ймовірніше звернуть увагу на резюме з фотографією, оскільки хотіли б уявляти майбутнього співробітника.
Посилання на ваші соцмережі
Часто роботодавця цікавлять не лише професійні, а й особисті якості кандидата. Саме соцмережі легко дозволять зрозуміти, якою саме людиною ви є.
Втім, перед цим важливо й переглянути свої сторінки в соцмережах. Адже постійні репости про розіграш безкоштовної піци – точно не те, що могло б привабити потенційного працедавця.
Більше цифр
У сучасному резюме бажано описувати свої досягнення, використовуючи результати, які обчислюються. Це стосується не тільки професій, пов'язаних з фінансами, продажами, аналітикою даних.
Описувати свої досягнення цифрами можуть і представники гуманітарних спеціальностей. Ось, наприклад, журналіст може розповісти в резюме, що на попередньому місці опублікував авторську колонку, яку прочитали 2 мільйони користувачів.
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Сертифікат цифрової грамотності
Результати тесту на цифрову грамотність – класний показник вашого вміння працювати з комп'ютером. Посилання на них у резюме скаже роботодавцю набагато більше, ніж традиційний рядок "впевнений користувач ПК".
Бажаний розмір зарплати
Ми розуміємо, що навряд чи б ви, звичайно, забули про зарплату при пошуку роботи. Якщо ви не вказали зарплату, то ви або боїтеся "продешевити", або соромитеся просити ту суму, яка вам імпонує. Або і те, і інше одночасно. Головне – діяти логічно:
- не вказуйте зарплату нижчу за ту, яка у вас була на попередньому місці роботи;
- орієнтуйтеся на ринок – подивіться статистику зарплат;
- вказуйте "вилку" зарплати та "готовий обговорити на співбесіді", якщо не хочете писати конкретну суму.