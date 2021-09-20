Щоб уберегти від лісової пожежі: найбільше дерево у світі загорнули в "ковдру"

Масштабні лісові пожежі в американській Каліфорнії наблизились до славетного Національного парку "Секвоя". Від вогню довелося рятувати найбільші дерева у світі, серед яких Генерал Шерман – найбільше дерево та найбільший живий організм у світі.

Вогнеборці були стурбовані, що полум'я може досягнути Гігантського лісу всього за кілька годин. Тож величезні дерева огорнули вогнетривкими ковдрами з алюмінію.

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Як рятували Генерала Шермана

Загалом рятувальники огорнули в "ковдру" кілька найбільших дерев. Серед них було й найбільше у світі. Сюди на боротьбу з пожежами направили загалом 350 рятувальників, а також гелікоптери й літаки, які скидали воду.

Це дуже важлива територія для багатьох людей, тому для захисту цього гаю докладається багато особливих зусиль,

– пояснила представниця парку "Секвоя" Ребека Паттерсон.

При цьому експерти кажуть, що дерева секвої дуже вогнестійкі – вони еволюціонували, щоб вижити у вогні.



Генерала Шермана огорнули у вогнестійку "ковдру" / Фото Національний парк "Секвоя"

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Коротко про Генерала Шермана

Це екземпляр секвоядендрона гігантського – один найвищих видів дерев у світі. Сам Генерал Шерман є найбільшим і найважчим деревом і живим організмом у світі з параметрами:

85 метрів висоти,

1 910 тонн ваги,

1 487 кубічних метрів об'єму,

віком у приблизно 2 300 – 2 700 років.

Зі своєю висотою Генерал Шерман є всього менш як на 10 метрів нижчим, ніж славетна статуя Свободи. При цьому він не є найвищим деревом у світі – лише найбільшим за вагою та об'ємом.

До слова, свою назву гігантська секвоя отримала на честь Вільяма Шермана – американського генерала, який брав участь у війні проти індіанців племені семіноли, а також у громадянській війні в США на боці північних штатів – тих, що виступали проти рабства.