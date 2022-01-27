У Швеції випробують інноваційний метод прибирання сміття

Шведський стартап запропонував новітній спосіб прибирання сміття. В основі рішення – дикі ворони.

Наразі фахівці компанії Corvid Cleaning навчають ворон. Невдовзі спосіб протестують у Седертельє (передмістя Стокгольму).

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Як це вдалося

До експерименту залучили саме диких ворон, адже вони є найрозумнішими птахами. Їх можна дресувати за допомогою покрокового процесу навчання. Усе доволі просто:

птахи збирають сміття;

поміщають його до спеціальної машини;

апарат видає корм.

Птахи беруть участь у прибиранні добровільно, а ризик проковтнути сміття – мінімальний.

Цікаво, що ми можемо навчити ворон підбирати недопалки, але ми не можемо навчити людей не кидати їх на землю,

– зауважують автори ініціативи.

За попередніми оцінками, незвичайний спосіб може заощадити муніципалітету не менше 75% витрат на прибирання. Основна складність – пошук місця для встановлення апарату та фінансування проєкту. Якщо рішення продемонструє свою ефективність, ймовірно, його використовуватимуть по всій країні.