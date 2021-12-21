Після успішного проникнення на ринок громадського харчування Сінгапуру, бренд альт-м'яса, який належить Unilever, "Вегетеріанський м'ясник" оголосив про запуск роздрібної торгівлі в країні.
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Бренд вегетеріанського м'яса
Відтепер у магазинах Сінгапура "Вегетеріанський м'ясник" продає чотири продукти свого бренду:
- "чарівний фарш",
- вегетеріанські шматочки "курки" – Chickened-Out Chunks,
- снеки Little Peckers,
- вегетеріанське м'ясо Big Winners.
Кур'че м'ясо Chickened-Out Chunks / Фото Abillion
Спершу продукти будуть доступні через FairPrice Group, Cold Storage Singapore і RedMart, а також Amazon. Компанія все більше орієнтується на азіатський ринок, запустивши роботу в Китаї на початку 2021 року.
Наші амбіції – стати лідером у виробництві м'яса рослинного походження та посилити наш глобальний вплив, зробивши "Вегетеріанський м'ясник" найбільшим м'ясником у світі,
– сказав Хьюго Веркуіл, генеральний директор компанії.
Снеки Little Peckers / Фото Vegan Food