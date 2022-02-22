Скільки людей виступають проти одноразового пластику: результати опитування
Джерело:Ipsos
Близько 75% людей у 28 країнах світу вважають, що одноразовий пластик слід заборонити якомога швидше. Про це свідчать результати опитування Ipsos та Plastic Free July.
Переважна більшість опитаних впевнені: пластик є однією з найактуальніших екологічних проблем, адже загрожує нашій планеті та майбутньому людства. За даними аналітиків, 8 з 10 осіб вважають за потрібне створити міжнародний договір про боротьбу із забрудненням пластиком.
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Мешканці різних країн світу підтримують заборону одноразового пластику
- Латинська Америка – 88%;
- Бразилія, Росія, Індія та Китай – 80%;
- Колумбія – 89%;
- Чилі та Мексика – по 88%;
- Аргентина та Китай – по 84%;
- Канада – 66%;
- Північна Америка – 61%.
- США – 55%;
- Японія – 37%.
Весь світ об'єднує чітке усвідомлення того, що одноразові пластмаси слід вилучити з обігу якомога швидше,
– відзначив директор Ipsos Australia Стюарт Кларк.
Крім того, 85% респондентів переконані, що виробники та роздрібні продавці повинні взяти на себе відповідальність за скорочення, повторне використання та переробку пластику. Більшість споживачів (82%) зауважують, що надають перевагу продуктам з меншою кількістю пластикової упаковки.