Сортуйте пластик та вигравайте модний лук: "Україна без сміття" запускає важливий конкурс

Соціальний стартап "Україна без сміття" запускає перший авторський конкурс. Організатори запрошують до участі людей, які усвідомлюють важливість сортування пластику.

Кожен охочий може приєднатися до ініціативи й здати якомога більше ПЕТ-пляшок з-під напоїв. Учасники мають шанс виграти трендовий лук із колекції PUMA, створений із переробленого океанічного пластику.

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Як відбуватиметься конкурс

Усі охочі можуть принести запаси ПЕТ-пляшок з-під напоїв на станцію сортування. Консультанти реєструватимуть кожного учасника/учасницю; Отриману вторсировину зважуватимуть та вносутимуть показники в рейтингову таблицю. Трьох переможців, які здали найбільше пластику, визначать 20 жовтня; Одного переможця оберуть з Києва, а двох інших– з населених пунктів України. Переможці отримають електронний сертифікат на повний спортивний лук від бренду Puma.

Організатори конкурсу закликають здавати лише пластик. Тара з-під молочних продуктів, папір, скло, метали і комбіновані матеріали не допускаються. Крім того, вторсировина обов'язково має бути чистою, сухою, стисненою та без кришечок.

Взяти участь у "зеленому" змаганні можуть жителі будь-якого куточка країни. Так, відправити пластикову тару на станцію можна за допомогою послуги "Пластик Поштою", залишивши всередині коробку записку "на УБС-конкурс".Ба більше, такі посилки приймають навіть від мешканців Києва.

Повний текст публікації УБС:

Перший УБС-конкурс! Винагороджуємо топовими подарунками сортобоженьок, які сортують пластик! Оголошуємо вересень місяцем РЕТ-пляшок! Здавайте якнайбільше PET-пляшок з-під напоїв і вигравайте крутий лук із колекції PUMA, створений із переробленого океанічного пластику! Умови NO WASTE конкурсу 1. Приносьте всі свої запаси PET-пляшок з-під напоїв (крім "молочки") на станцію сортування. Чисті, сухі, стиснені та без кришечок – три ключові критерії, щоб отримати допуск до участі в конкурсі. Зверніться до будь-якого консультанта на станції, щоб він міг зареєструвати вас як учасника/-цю NO WASTE конкурсу.

Що більше вторсировини, то вищі шанси виграти крутий TOTAL спортивний лук від нашого партнера Puma.

ВАЖЛИВО: позмагатися за класний приз можна з будь-якого населеного пункту країни – відправляйте нам конкурсну сировину, скориставшись послугою "Пластик Поштою". Так ваші шанси перемогти трішки вищі ще на старті, бо відправити поштою можна не тільки PET-пляшки з-під напоїв, а й будь-які ліквідні та неліквідні пластикові ємності (увага, можлива дискваліфікація за брудне). Лайфхак: із Києва посилки «Пластик Поштою» теж можна відправляти, все приймаємо. Важливо. В конкурсі беруть участь тільки пластики, а папір, скло, метали і комбіновані матеріали – ніт. Їх відраховуватимемо. Обов’язково залишіть у коробці записку "на УБС-конкурс", якщо відправлятимете нам усе поштою. 2. Ми зважуємо вашу вторсировину на станції і вносимо всі дані в рейтингову таблицю. 3. Через місяць (20.10.21) визначаємо трьох переможців, які обійшли всіх за вагою зданого пластику. Щасливчиків буде аж три: із Києва та двох будь-яких інших населених пунктів України. Переможці отримають електронний сертифікат на повний спортивний лук від бренду Puma. Як вам ідея винагороджувати призами? Щомісяця — нова колаба і приз! #убс_конкурс #українабезсміття #убс #nowasteukraine #recyclingstation #noplastic #убсспільнота #сортую_з_убс #сортуюзубс #puma