Спонукає до роздумів: британці випустили відеоролик з побажанням для світу на 2022 рік

У мережі з'явилося відео з глобальним побажанням для світу, яке змушує задуматися. "Зробімо 2022 роком миру, а не війни", – закликають автори роботи.

Соціальний ролик створила британська благодійна організація EMERGENCY у співпраці з італійським агентством Ogilvy. Він отримав назву "Кожен заслуговує на майбутнє" (Everyone deserves a future).

Читайте також Українські миротворці взяли участь у благодійному марафоні: показали відмінний результат

Про проєкт

Відео розповідає історію матері та дитини, які проживають в країні, охопленій війною. Спершу не відбувається нічого надзвичайного – дівчинка збирається до школи, як і щодня. Однак в результаті мати змушена розлучитися з донькою, адже для неї вона бажає кращої долі.

У межах рекламної кампанії ролик поширили у соцмережах. Крім того, 100 плакатів з портретами жертв війни, авторами яких є Джайлс Дьюлі та Сібоман, розвісили на станціях міланського метро.

"Драматичні кадри афганських сімей, які привозять своїх дітей до аеропорту Кабула і відчайдушно шукають можливості покинути країну, вкотре показали нам, що війна не приносить нічого, крім насильства, заперечення основних прав людини, смерті та зневаги. Вони також нагадали всім, що жертвами війни є передусім мирні жителі, жінки та діти. У 2022 році ми бажаємо, щоб поточні конфлікти у світі не ігнорувалися, і ми всі могли працювати разом, аби дійсно назавжди скасувати війну", – каже Росселла Міччіо, президент EMERGENCY.

За даними ООН, до кінця 2020 року 82,4 мільйона людей у ​​всьому світі були змушені залишити свої будинки через переслідування, війни, насильства та порушення прав людини.