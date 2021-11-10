Попри те, що жінка старша за вакцину від поліомієліту, вона змогла встановити світовий рекорд з легкої атлетики у своїй віковій категорії.

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Вікова рекордсменка

На олімпіаді в Луізіані для літніх людей 6 листопада Джулія Хокінс встановила рекорд з бігу. Вона найшвидше у світі здолала стометрівку у віковій категорії 100+.

Жінка на дистанції показала час 01:02:95. За свою спритність вона ще раніше отримала прізвисько "Ураган".

Що цікаво, Джулія вирішила зайнятись бігом зовсім нещодавно – лише в 101 рік. Традиційно вона тренується, маневруючи довкола власного будинку.

Попри такий пізній старт, спортсменка одразу ж почала встановлювати рекорди. Так, у 2019 році вона стала найшвидшою бігункою світу в категорії 100+ на дистанції 50 метрів з часом 46,07 секунди.

Світовий рекорд Джулії Хокінс: дивіться відео

Та є рекорди, які Джулія вже не зможе собі повернути. Так трапилося зі світовим рекордом на стометрівці у віковій категорії 101 – 104 роки.

Його нещодавно побила інша спортсменка – Даяна Фрідман з Мічигана. Та вже в травні 2022 року обидві спортсменки зустрінуться на олімпіаді в Маямі. Нашій героїні на цей час вже буде 106 років.