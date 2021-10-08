Стартував Національний конкурс "Благодійна Україна-2021": як подати заявку

8 жовтня 2021 , 01:18
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Джерело:

"Громадський простір"

Асоціація благодійників України запрошує взяти участь у важливому змаганні. Цьогоріч відбудеться Національний конкурс "Благодійна Україна-2021", в межах якого оберуть найкращі благодійні та волонтерські проєкти.

Діяльність учасників, що відбулася у 2021 році, оцінюватимуть незалежні експерти. Заяви прийматимуть до 7 березня 2022 року. Оголошення переможців заплановане на квітень – травень наступного року.

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Хто може взяти участь

Подати заявку на участь у конкурсі можуть: благодійники/волонтери, волонтерські, благодійні та громадські організації, молодіжні об'єднання, представники медіа та інші. Це люди, чия діяльність була спрямована на благо громадськості та сприяла вирішенню актуальних проблем суспільства.

Як взяти участь

  • оформити заявку за посиланням;
  • надіслати її електронною поштою: konkurs.blago@gmail.com року;
  • додати до 5 фото;
  • вказати лінки на інформацію про діяльність учасника конкурсу (публікації, відгуки, рекомендації, розміщені в Інтернеті).

Номінації

Колективні:

  • Благодійність великого бізнесу
  • Благодійність середнього та малого бізнесу
  • Корпоративна благодійність
  • Колективне волонтерство
  • Всеукраїнська благодійність
  • Регіональна благодійність
  • Місцева благодійність
  • Благодійність в охороні здоров'я
  • Благодійність в освіті та науці
  • Благодійність в культурі та мистецтві
  • Благодійність в соціальній сфері
  • Благодійність у сфері екології та охорони довкілля
  • Благодійність в захисті України
  • Благодійність неурядового сектору
  • "Добро починається з тебе"
  • "Молодіжні благодійні ініціативи"
  • Благодійна акція року
  • "Платформа добра"
  • "Інновації в благодійності"

Індивідуальні:

  • Благодійник року
  • Волонтер року
  • Менеджер року у сфері доброчинності 

Спеціальні:

  • Народний благодійник
  • Медіа і благодійність
  • Допомога з-за кордону

 

Автор: Катерина Сердюк