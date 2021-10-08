Стартував Національний конкурс "Благодійна Україна-2021": як подати заявку
Джерело:"Громадський простір"
Асоціація благодійників України запрошує взяти участь у важливому змаганні. Цьогоріч відбудеться Національний конкурс "Благодійна Україна-2021", в межах якого оберуть найкращі благодійні та волонтерські проєкти.
Діяльність учасників, що відбулася у 2021 році, оцінюватимуть незалежні експерти. Заяви прийматимуть до 7 березня 2022 року. Оголошення переможців заплановане на квітень – травень наступного року.
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Хто може взяти участь
Подати заявку на участь у конкурсі можуть: благодійники/волонтери, волонтерські, благодійні та громадські організації, молодіжні об'єднання, представники медіа та інші. Це люди, чия діяльність була спрямована на благо громадськості та сприяла вирішенню актуальних проблем суспільства.
Як взяти участь
- оформити заявку за посиланням;
- надіслати її електронною поштою: konkurs.blago@gmail.com року;
- додати до 5 фото;
- вказати лінки на інформацію про діяльність учасника конкурсу (публікації, відгуки, рекомендації, розміщені в Інтернеті).
Номінації
Колективні:
- Благодійність великого бізнесу
- Благодійність середнього та малого бізнесу
- Корпоративна благодійність
- Колективне волонтерство
- Всеукраїнська благодійність
- Регіональна благодійність
- Місцева благодійність
- Благодійність в охороні здоров'я
- Благодійність в освіті та науці
- Благодійність в культурі та мистецтві
- Благодійність в соціальній сфері
- Благодійність у сфері екології та охорони довкілля
- Благодійність в захисті України
- Благодійність неурядового сектору
- "Добро починається з тебе"
- "Молодіжні благодійні ініціативи"
- Благодійна акція року
- "Платформа добра"
- "Інновації в благодійності"
Індивідуальні:
- Благодійник року
- Волонтер року
- Менеджер року у сфері доброчинності
Спеціальні:
- Народний благодійник
- Медіа і благодійність
- Допомога з-за кордону