Стартував регіональний конкурс "Благодійна Миколаївщина – 2021"

На Миколаївщині стартував регіональний етап Національного конкурсу "Благодійна Україна – 2021". Переможці отримають відзнаку "Ангел добра" та дипломи.

Організатор конкурсу – Асоціація благодійників України. Мета ініціативи полягає в тому, аби вшанувати кращих благодійників, меценатів, волонтерів, організації, колективи установ та організацій. Крім того, це сприятиме поширенню ефективних доброчинних практик.

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Як взяти участь

До участі запрошують: благодійників, доброчинні проєкти, суспільні інституції, благоотримувачів, представники медіа. Для цього необхідно:

Заповнити заявку на участь – до 7 березня 2022 року. Додаткові матеріали (фотографії, публікації, відгуки, рекомендації) надіслати на електронну адресу konkurs.blago@gmail.com

Номінації

Учаснику необхідно обрати одну або декілька номінацій, під які підпадає діяльність організації чи проєкту:

Основні колективні номінації:

Благодійність великого бізнесу

Благодійність середнього та малого бізнесу

Корпоративна благодійність

Колективне волонтерство

Всеукраїнська благодійність

Регіональна благодійність

Місцева благодійність

Благодійність в охороні здоров'я

Благодійність в освіті та науці

Благодійність в культурі та мистецтві

Благодійність в соціальній сфері

Благодійність в сфері екології та охорони довкілля

Благодійність в захисті України

Благодійність неурядового сектору

"Добро починається з тебе"

"Молодіжні благодійні ініціативи"

Благодійна акція року.

"Платформа добра"

"Інновації в благодійності"

Індивідуальні номінації:

Благодійник року

Волонтер року

Менеджер року у сфері доброчинності (окрема заявка)

Спеціальні номінації: