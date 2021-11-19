Стартує прийом заявок на участь у щорічному конкурсі "Благодійна Україна"
Джерело:Рівненська облдержадміністрація
Організатори традиційного Національного конкурсу "Благодійна Україна" розпочинають приймати заявки на участь. Цьогоріч він святкує ювілей – 15 років.
Національний конкурс "Благодійна Україна" заснувала Асоціація благодійників України у 2012 році. Головна мета – відзначати найкращих благодійників і найбільш ефективні благодійні ініціативи в країні.
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Хто може брати участь
Взяти участь у конкурсі можуть кожен, хто долучався до вирішення суспільно значущих проблем. Діяльність оцінюватиметься за період з 1 січня по 31 грудня 2021 року. Так, до участі запрошують: благодійників та волонтерів; волонтерські, благодійні та громадські організації; молодіжні об'єднання; представників медіа та інших.
Як взяти участь
- завантажити заявку за посиланням;
- заповнити анкету, додавши фотографії (не більше 5 штук), лінки на інформацію про благодійність чи волонтерство, що розміщена в інтернеті, публікації, відгуки, рекомендації тощо, які краще характеризують діяльність учасника конкурсу;
- обрати одну або декілька номінацій, під які підпадає діяльність – ваша власна, організації або проєкту;
- надіслати заявку на електронну пошту: konkurs.blago@gmail.com до 7 березня 2022 року. (включно).
Номінації
Колективні:
- Благодійність великого бізнесу.
- Благодійність середнього та малого бізнесу.
- Корпоративна благодійність.
- Колективне волонтерство.
- Всеукраїнська благодійність.
- Регіональна благодійність.
- Місцева благодійність.
- Благодійність в охороні здоров’я.
- Благодійність в освіті та науці.
- Благодійність в культурі та мистецтві.
- Благодійність в соціальній сфері.
- Благодійність у сфері екології та охорони довкілля.
- Благодійність в захисті України.
- Благодійність неурядового сектору.
- "Добро починається з тебе".
- "Молодіжні благодійні ініціативи".
- Благодійна акція року.
- "Платформа добра".
- "Інновації в благодійності".
Індивідуальні:
- Благодійник року.
- Волонтер року.
- Менеджер року у сфері доброчинності (окрема заявка – за посиланням).
Спеціальні:
- Народний благодійник.
- Медіа і благодійність.
- Допомога з-за кордону.
Учасників оцінюватиме незалежна експертна рада. У кожній із вищезазначених номінаціях визначатиметься по три лауреати конкурсу. Насамкінець, переможець буде оголошений на церемонії нагородження, яка відбудеться навесні 2022 року у Києві.