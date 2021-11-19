Стартує прийом заявок на участь у щорічному конкурсі "Благодійна Україна"

Організатори традиційного Національного конкурсу "Благодійна Україна" розпочинають приймати заявки на участь. Цьогоріч він святкує ювілей – 15 років.

Національний конкурс "Благодійна Україна" заснувала Асоціація благодійників України у 2012 році. Головна мета – відзначати найкращих благодійників і найбільш ефективні благодійні ініціативи в країні.

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Хто може брати участь

Взяти участь у конкурсі можуть кожен, хто долучався до вирішення суспільно значущих проблем. Діяльність оцінюватиметься за період з 1 січня по 31 грудня 2021 року. Так, до участі запрошують: благодійників та волонтерів; волонтерські, благодійні та громадські організації; молодіжні об'єднання; представників медіа та інших.

Як взяти участь

завантажити заявку за посиланням; заповнити анкету, додавши фотографії (не більше 5 штук), лінки на інформацію про благодійність чи волонтерство, що розміщена в інтернеті, публікації, відгуки, рекомендації тощо, які краще характеризують діяльність учасника конкурсу; обрати одну або декілька номінацій, під які підпадає діяльність – ваша власна, організації або проєкту; надіслати заявку на електронну пошту: konkurs.blago@gmail.com до 7 березня 2022 року. (включно).

Номінації

Колективні:

Благодійність великого бізнесу.

Благодійність середнього та малого бізнесу.

Корпоративна благодійність.

Колективне волонтерство.

Всеукраїнська благодійність.

Регіональна благодійність.

Місцева благодійність.

Благодійність в охороні здоров’я.

Благодійність в освіті та науці.

Благодійність в культурі та мистецтві.

Благодійність в соціальній сфері.

Благодійність у сфері екології та охорони довкілля.

Благодійність в захисті України.

Благодійність неурядового сектору.

"Добро починається з тебе".

"Молодіжні благодійні ініціативи".

Благодійна акція року.

"Платформа добра".

"Інновації в благодійності".

Індивідуальні:

Благодійник року.

Волонтер року.

Менеджер року у сфері доброчинності (окрема заявка – за посиланням).

Спеціальні:

Народний благодійник.

Медіа і благодійність.

Допомога з-за кордону.

Учасників оцінюватиме незалежна експертна рада. У кожній із вищезазначених номінаціях визначатиметься по три лауреати конкурсу. Насамкінець, переможець буде оголошений на церемонії нагородження, яка відбудеться навесні 2022 року у Києві.