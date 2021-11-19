Стартує прийом заявок на участь у щорічному конкурсі "Благодійна Україна"

19 листопада 2021 , 19:56
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Джерело:

Рівненська облдержадміністрація

Організатори традиційного Національного конкурсу "Благодійна Україна" розпочинають приймати заявки на участь. Цьогоріч він святкує ювілей – 15 років.

Національний конкурс "Благодійна Україна" заснувала Асоціація благодійників України у 2012 році. Головна мета – відзначати найкращих благодійників і найбільш ефективні благодійні ініціативи в країні.

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Хто може брати участь

Взяти участь у конкурсі можуть кожен, хто долучався до вирішення суспільно значущих проблем. Діяльність оцінюватиметься за період з 1 січня по 31 грудня 2021 року. Так, до участі запрошують: благодійників та волонтерів; волонтерські, благодійні та громадські організації; молодіжні об'єднання; представників медіа та інших.

Як взяти участь

  1. завантажити заявку за посиланням;
  2. заповнити анкету, додавши фотографії (не більше 5 штук), лінки на інформацію про благодійність чи волонтерство, що розміщена в інтернеті, публікації, відгуки, рекомендації тощо, які краще характеризують діяльність учасника конкурсу;
  3. обрати одну або декілька номінацій, під які підпадає діяльність – ваша власна, організації або проєкту;
  4. надіслати заявку на електронну пошту: konkurs.blago@gmail.com до 7 березня 2022 року. (включно).

Номінації

Колективні:

  • Благодійність великого бізнесу.
  • Благодійність середнього та малого бізнесу.
  • Корпоративна благодійність.
  • Колективне волонтерство.
  • Всеукраїнська благодійність.
  • Регіональна благодійність.
  • Місцева благодійність.
  • Благодійність в охороні здоров’я.
  • Благодійність в освіті та науці.
  • Благодійність в культурі та мистецтві.
  • Благодійність в соціальній сфері.
  • Благодійність у сфері екології та охорони довкілля.
  • Благодійність в захисті України.
  • Благодійність неурядового сектору.
  • "Добро починається з тебе".
  • "Молодіжні благодійні ініціативи".
  • Благодійна акція року.
  • "Платформа добра".
  • "Інновації в благодійності".

Індивідуальні:

  • Благодійник року.
  • Волонтер року.
  • Менеджер року у сфері доброчинності (окрема заявка – за посиланням).

Спеціальні:

  • Народний благодійник.
  • Медіа і благодійність.
  • Допомога з-за кордону.

Учасників оцінюватиме незалежна експертна рада. У кожній із вищезазначених номінаціях визначатиметься по три лауреати конкурсу. Насамкінець, переможець буде оголошений на церемонії нагородження, яка відбудеться навесні 2022 року у Києві. 

 

Автор: Катерина Сердюк