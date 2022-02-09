Свідомий вибір: як розрізняти види пластику за маркуванням

Сьогодні забруднення довкілля пластиком є однією з глобальних екологічних проблем. Ба більше, деякі матеріали є вкрай небезпечними для здоров'я людей.

Тож важливо, щоб виробники та покупці надавали перевагу придатним до переробки пластмасам. Крім того, окремих різновидів у побуті краще уникати. Як відрізнити той чи інший пластик за маркуванням – розповідаємо у матеріалі 24 каналу.

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Маркування та види пластику

Найчастіше маркування матеріалу можна знайти на дні пляшки або на задній етикетці упаковки. Впізнати його можна за характерним трикутником, цифрою та підписом.

Різновиди пластику / Фото з відкритих джерел

Здебільшого зустрічаються такі види пластикового пакування:

PETE – поліетилентерефталат (ПЕТ)

До першого виду пластику відносять пляшки, банки, склянки, контейнери для їжі та пакування для сипучих продуктів. Зауважимо, донедавна він вважався абсолютно безпечним. Однак дослідники встановили, що під дією високих температур та сонячного світла пластик починає випаровуватися та насичувати продукт шкідливими речовинами, що сприяють розвитку ракових та серцевих захворювань, діабету та порушенню репродуктивної функції. При високотемпературному спалюванні утворюють отруйні гази.

HDPE – поліетилен низького тиску (ПНТ)

З нього виготовляють пляшки для молока та побутової хімії, пакети, кришки, пакування для ліків. Матеріал є безпечним для використання та підлягає переробці.

V – полівінілхлорид (ПВХ)

Є одним з найнебезпечніших видів пластмас, адже виділяє токсичні речовини та абсолютно непридатний до переробки. З ПВХ виготовляють пляшки для хімікатів та мийних засобів, жалюзі, лінолеум, підлоги, труби та інше.

LDPE – поліетилен високого тиску (ПВТ)

Кульки, пакети "маєчки", пакувальна плівка, окрема тара з-під кремів, диски, каністри тощо – усе це виготовляється з ПВТ. Матеріал є найбільш безпечним для пакування харчових продуктів, а також придатний до повторного використання та переробки.

РР – поліпропілен

Застосовують у виробництві пакування для побутової хімії, харчових продуктів, а також дитячих іграшок. Матеріал придатний до переробки. До слова, поліпропілен є умовно безпечним для людини.

PS – полістирол

Такий матеріал відрізняється низькою вартістю, тож його доволі часто використовують виробники. З нього виготовляють одноразовий посуд, лотки для їжі, коробки для яєць тощо. Однак фахівці радять уникати цього виду пластику у побуті. Річ у тім, що при нагріванні він виділяє небезпечні канцерогени. Станом на сьогодні PS-пластик не переробляється, виняток становить полістирольний пінопласт.

Other

Таке маркування визначає "інший" або "змішаний" пластик. Мовиться про суміш різних полімерів. Зверніть увагу, що такий матеріал не придатний до переробки, а відтак становить величезну загрозу для нашого довкілля.

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