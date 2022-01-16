У Тернополі колядники зібрали кошти на благодійні проєкти
Джерело:"За Збручем"
У Тернополі колядники об'єдналися для досягнення важливої мети. Так, юні хлопці й дівчата зібрали кошти на благодійність.
Учасники акції переконанні, що такі проєкти потрібно втілювати. Саме таким чином люди можуть разом досягати поставлених завдань.
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Масове колядування
Колядники відвідали місцеві підприємства та установи. Зауважують, що кошти, зібрані під час колядування, спрямують на добрі справі. Адже варто усвідомлювати: є люди, які потребують участі небайдужих.
Наші діти мають мету і сміливо до неї рухаються, а ми тішимось ними і підтримуємо їхні ідеї. Протягом цього тижня наші юні колядники будуть нести Добру звістку про народження Христа! Усі хто бажає долучитися до благодійної коляди зголошуйтеся і ми з радістю до вас завітаємо,
– зазначила координаторка благодійних проєктів фонду "Карітас" Аліна Муц.
Долучитися може кожен
Організатори заходу відзначають, що приєднатися можуть усі охочі. Для цього потрібно звернутися до волонтерів благодійного фонду "Карітас".