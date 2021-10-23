З Тихого океану вивезли 9 000 тонн пластика: красномовні фото

Компанія Ocean Cleanup вивезла 9 000 тонн пластику з Тихого океану. Глобальна мета організації – видалити 90% плавучого пластика з океану до 2040 року.

"Система 002" компанії The Ocean Cleanup може вміщувати від 10 000 до 15 000 тонн пластику. Так, 10 таких очисних систем можуть звільнити океан від 50% сміття всього за 5 років.

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Як це працює

Система на прізвисько Jenny діє як величезний бар'єр, який збирає пластик у водоймі під час руху на повільній швидкості. Коли вона закривається і підіймається на борт корабля – її вміст вивільнюється назовні. Насамкінець, доставлений на берег пластик проходить етапи сортування та переробки.

Деякі критики зауважують, що в океані може міститися у 30 разів більше пластику. Однак The Ocean Cleanup стверджує, що збір масивного пластику скорочує потрапляння мікропластику в море.

"Система 002" вивезла 9 000 тонн пластика / Фото MУ MODERN MET