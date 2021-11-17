Типові 5 помилок, через які вам не підвищать зарплату

Підвищення зарплати – одна з найприємніших речей, якій ми щоразу так щиро радіємо. Втім, цього не завжди потрібно чекати, а іноді – можна попросити й самому. Та перед цим потрібно позбутися кількох типових помилок.

Це помилки, через які такого довгоочікуваного підвищення може й не відбутися. Про найпоширеніші помилки під час обговорення зарплати – читайте в матеріалі.

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Непідготовленість

Коли ви прийдете просити підвищення зарплати, керівник, найімовірніше, запитає про ваші заслуги. Якщо ви не зможете чітко та предметно пояснити, чому вам повинні більше платити, то не варто навіть сподіватися.

Складіть чітку відповідь. Розкажіть, скільки й чого ви зробили за певний період, яких результатів досягли, наскільки перевиконали план, які ідеї запропонували, що реалізували.

Необґрунтованість

Друга причина напряму походить з першої. Якщо ви просто вимагаєте підвищити зарплату за красиві очі або тому, що "всім підвищили, а мені ні" – справи не буде.

Немає сенсу просити збільшення оплати праці, якщо ви не зробили нічого видатного або якщо немає інших вагомих підстав – інфляція, підвищення мінімалки тощо.

Ультиматум, шантаж, нахабство

Це три великі помилки, які не можна робити, якщо ви хочете отримати підвищення. У жодному разі не вдавайтеся до стратегії "або ви мені підвищуєте зарплату, або я йду".

Така позиція від початку програшна, оскільки, найімовірніше, керівник обере другий варіант – шантажистів у колективі ніхто не любить.

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Невідповідний момент

Якщо ви припустилися серйозної помилки або якщо в компанії якісь глобальні зміни, якщо керівник хворіє або завантажений важливими питаннями – точно не потрібно просити негайно збільшити вашу зарплату.

Дочекайтеся кращого моменту, коли ви – молодець, проєкти завершені, а начальство в хорошому настрої.

Завищені очікування

Об'єктивно оцініть свою працю. Перш ніж просити підвищення, перегляньте, яка середня зарплата за вашою спеціальністю.

Будьте готові до того, що надбавка не буде надзвичайною. Не варто сподіватися, що зарплату збільшать у два рази, якщо ви самі розумієте, що цього не станеться.