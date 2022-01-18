Що може замінити каву: відома дієтологиня поділилась секретами

Відома американська дієтологиня Лорен Манейкер пояснила, як залишатися енергійними протягом усього дня. Експертка порадила 5 продуктів та напоїв, жоден з яких не містить кофеїну.

Манейкер розповіла, що більшу частину свого дорослого життя вона була "фанатиком кави". Втім, кілька років тому лікар порекомендував їй тимчасово відмовитися від кофеїну.

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Дієтологиня знайшла альтернативи кофеїну

Таку пораду він дав жінці після того, як вона потрапила в автомобільну аварію й у неї діагностували струс мозку. Лікар припустив, що відмова від кофеїну допоможе зменшити симптоми головного болю. "Для мене як дієтолога з 20-річним досвідом це стало стимулом знайти альтернативні джерела енергії та концентрації", – пояснила Манейкер.

Експертка наголосила, що кожен переносить кофеїн по-різному. За даними Управління продовольства та медикаментів США, 400 міліграмів кави (4 – 5 чашок) щодня не повинні спричинити небезпечних наслідків. "Втім, якщо у вас проблеми зі сном, прискорене серцебиття, хвилювання, варто зменшити її споживання ", – закликала вона.

Куркума-лате

Відмовитися від кави не означає перестати пити своїх ранкових ритуалів. Просто замість напою з кофеїном можна надати перевагу суміші теплого молока, імбиру, кленового сиропу та куркуми. Молоко допомагає розпочати день з натурального білка, а кленовий сироп – має унікальні протизапальні властивості.



Рекомендуємо спробувати куркума-лате / Фото Unsplash

Куркумін, який міститься у куркумі, окрім протизапальних, має ще й антиоксидантні властивості. Результати досліджень свідчать про те, що він допоможе пом'якшити високий рівень кортизолу (основний гормон стресу) й знизити розумову втому.

Вода

! Досить неочікувано, але вона додає у напій щіпку чорного перцю. Все тому, що він допомагає організму краще засвоювати куркуму.

Вода допомагає підтримувати рівень енергії, підтримуючи м'язи в тонусі. Натомість зневоднення навпаки може змусити вас відчувати себе млявими і викликати неясне мислення чи міни настрою, про це мовиться у дослідженнях CDC. Орієнтовна норма води, яку щодня потрібно випивати дорослим, залежить від рівня їхньої активності, навколишнього середовища й низки інших факторів. Дієтологиня намагається випивати до 8 стаканів – це майже 2 літри.



Ті, хто радять пити воду, не помиляються / Фото Unsplash

Ківі

Аби бути бадьорим протягом усього дня, варто добре спати. Втім, часто отримати справді якісний відпочинок буває непросто. Тож американка радить вживати ківі. Все тому, що ці фрукти містять багато поживних речовин. Мовиться, зокрема, про серотонін. Це гормон, який пов'язаний, зокрема, з регулюванням сну.



Ківі – фрукт, багатий на поживні речовини / Фото Unsplash

"Я їм ківі як закуску перед сном. Коли я добре сплю, то зранку наступного дня мій потяг до кофеїну зменшується. Вважаю, що це подвійна перемога", – переконана дієтологиня.

Нежирна яловичина

У 2011 році був проведений експеримент, який показав, що вживання 2 ківі за годину до сну щоночі протягом місяця призводило до збільшення загального часу сну та його ефективності.

Залізо допомагає транспортувати кисень по всьому тілу. Якщо в людини дефіцит заліза й через це кисень не надходить у потрібні місця, вона може відчувати сильну втому. Нежирна яловичина – одне з найкращих джерел заліза. "Я намагаюся включати його до свого раціону двічі на тиждень", – пояснила дієтологиня.



Нежирна яловичина – джерело заліза / Фото FoodNavigator-USA

Як уточнила дієтологиня, якщо ви не їсте м'ясо, залізо можна отримати, вживаючи й інші продукти. Наприклад – шпинат, бобові, кіноа, броколі чи тофу.

Паста

Вуглеводи є основним джерелом енергії для організму. Крохмаль — це складний вуглевод, який складається з ланцюжків невеликих цукрів. Ми отримуємо енергію, коли ці ланцюжки руйнуються під час травлення. Рослинні продукти, такі як макарони, є чудовим джерелом крохмалю. Вони містять різні вітаміни групи В, які підтримують рівень енергії.



У пасті є вуглеводи / Фото Unsplash

"На вечерю я іноді поєдную пасту без глютену з оливковою олією першого віджиму, смаженими овочами, пісним білком, як-от курка чи креветки, і щіпкою пармезану", – поділилася дієтологиня.

Вживання занадто великої кількості макаронних виробів за раз може викликати сонливість. Важливо пам'ятати, що одна нормальна порція приблизно дорівнює розміру бейсбольного м'яча.