Манейкер рассказала, что большую часть своей взрослой жизни она была "фанатиком кофе". Впрочем, несколько лет назад врач рекомендовал ей временно отказаться от кофеина.

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Диетолог нашла альтернативу кофеину

Такой совет медик дал женщине после того, как она попала в автомобильную аварию и у нее диагностировали сотрясение мозга. Врач предположил, что отказ от кофеина поможет снизить симптомы головной боли.

Для меня, как диетолога с 20-летним опытом, это стало стимулом найти альтернативные источники энергии и концентрации,

– пояснила Манейкер.

Эксперт подчеркнула, что каждый переносит кофеин по-разному. По данным Управления продовольствия и медикаментов США, 400 миллиграммов кофе (4 – 5 чашек) ежедневно не должны привести к опасным последствиям. "Впрочем, если у вас проблемы со сном, учащенное сердцебиение, волнение, стоит снизить его потребление", – призвала она.

Куркума-латте

Отказаться от кофе не значит перестать придерживаться своих утренних ритуалов. Просто вместо напитка с кофеином можно отдать предпочтение смеси теплого молока, имбиря, кленового сиропа и куркумы. Молоко помогает начать день с натурального белка, а кленовый сироп – обладает уникальным противовоспалительным свойством.



Рекомендуем попробовать куркума-латте / Фото Unsplash

Куркумин, содержащийся в куркуме, кроме противовоспалительных, обладает еще и антиоксидантными свойствами. Результаты исследований свидетельствуют о том, что он поможет смягчить высокий уровень кортизола (основной гормон стресса) и снизить умственную усталость.

Интересно! Весьма неожиданно, но Манейкер добавляет в напиток щепотку черного перца. Все потому, что он помогает организму лучше усваивать куркуму.

Вода

Вода помогает сохранять уровень энергии, поддерживая мускулы в тонусе. В то же время обезвоживание наоборот может заставить вас чувствовать себя вялыми и вызвать неясное мышление или мины настроения, об этом говорится в исследованиях CDC.

Ориентировочная норма воды, которую каждый день нужно выпивать взрослым, зависит от уровня их активности, окружающей среды и других факторов. Диетология пытается выпивать до 8 стаканов – это почти 2 литра.



Те, кто советуют пить воду, не ошибаются / Unsplash

Киви

Чтобы быть бодрым в течение всего дня, следует хорошо спать. Впрочем, часто получить действительно качественный отдых бывает непросто. Так что американка советует употреблять киви. Все потому, что эти фрукты содержат много питательных веществ. Речь, в частности, о серотонине. Это гормон, который связан с регулировкой сна.



Киви – фрукт, богатый питательными веществами / Фото Unsplash

"Я ем киви как закуску перед сном. Когда я хорошо сплю, то утром на следующий день мое влечение к кофеину уменьшается. Считаю, что это двойная победа", – убеждена диетолог.

Интересно! В 2011 году был проведен эксперимент, показавший, что употребление 2 киви за час до сна каждую ночь в течение месяца приводило к увеличению общего времени сна и его эффективности.

Нежирная говядина

Железо помогает транспортировать кислород по всему телу. Если у человека дефицит железа и поэтому кислород не поступает в нужные места, он может испытывать сильную усталость. Нежирная говядина – один из лучших источников железа. "Я пытаюсь включать его в свой рацион дважды в неделю", – объяснила Манейкер.



Нежирная говядина – источник железа / Фото FoodNavigator-USA

Как уточнила диетолог, если вы не едите мясо, железо можно получить, употребляя и другие продукты. Например – шпинат, бобовые, киноа, брокколи или тофу.

Паста

Углеводы являются главным источником энергии для организма. Крахмал – это сложный углевод, состоящий из цепочек небольших сахаров. Мы получаем энергию, когда эти цепочки рушатся во время пищеварения.

Растительные продукты, такие как макароны, являются отличным источником крахмала. Они содержат разные витамины группы В, которые поддерживают уровень энергии.



В пасте есть углеводы / Фото Unsplash

"На ужин я иногда совмещаю пасту без глютена с оливковым маслом первого отжима, жареными овощами, постным белком, например курица или креветки, и щепоткой пармезана", – поделилась Манейкер.

Интересно! Употребление слишком большого количества макаронных изделий может вызывать сонливость. Важно помнить, что одна нормальная порция примерно равна размеру бейсбольного мяча.