Цифра вражає: скільки відходів потрапляє на сміттєзвалища в Україні

Фахівці підрахували, скільки побутових відходів щороку потрапляє на сміттєзвалища в Україні. Так, цей показник становить 94%.

Натомість лише 5% відходів переробляється. Залишається 1%, який спалюється.

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Деталі

Експерти зауважують, що локальні підприємства з перероблення вторсировини (картону, паперу, скла, полімерів та пластику) в Україні завантажені лише на 70%. Ба більше, щоб заповнити їх бодай на дві третини, представники бізнесу змушені купувати її за кордоном:

У 2020 році Україна імпортувала макулатури, полімерів та склобою на 50, 12 та 1,5 мільйона доларів відповідно;

У 2021 році загальна сума імпортованої вторсировини сягнула 70 мільйонів доларів.

На думку експертів, причиною простою підприєсмств є низька якість сортування, в результаті чого вторсировина стає не придатною до перероблення. Крім цього, в Україні спостерігається вкрай низька вартість захоронення відходів на полігонах – у середньому 205 гривень за тонну. Для порівняння, у Європі це коштує 200 євро (близько 6 000 гривень) за тонну.

Поточна ситуація у цифрах