Цифра вражає: скільки відходів потрапляє на сміттєзвалища в Україні
Джерело:Асоціація Управління Відходами
Фахівці підрахували, скільки побутових відходів щороку потрапляє на сміттєзвалища в Україні. Так, цей показник становить 94%.
Натомість лише 5% відходів переробляється. Залишається 1%, який спалюється.
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Деталі
Експерти зауважують, що локальні підприємства з перероблення вторсировини (картону, паперу, скла, полімерів та пластику) в Україні завантажені лише на 70%. Ба більше, щоб заповнити їх бодай на дві третини, представники бізнесу змушені купувати її за кордоном:
- У 2020 році Україна імпортувала макулатури, полімерів та склобою на 50, 12 та 1,5 мільйона доларів відповідно;
- У 2021 році загальна сума імпортованої вторсировини сягнула 70 мільйонів доларів.
На думку експертів, причиною простою підприєсмств є низька якість сортування, в результаті чого вторсировина стає не придатною до перероблення. Крім цього, в Україні спостерігається вкрай низька вартість захоронення відходів на полігонах – у середньому 205 гривень за тонну. Для порівняння, у Європі це коштує 200 євро (близько 6 000 гривень) за тонну.
Поточна ситуація у цифрах
- 14,6 мільйона тонн побутових відходів щороку виробляють українці;
- 434 мільйонів тонн промислових відходів виробляють щороку українські підприємства;
- 300 – 350 кілограмів побутових відходів продукує кожен українець;
- 41,8 мільйона мешканців України;
- 6 тисяч сміттєзвалищ та полігонів;
- 3,4 сміттєзвалищ потребують рекультивації;
- 21% населення України не охоплене послугами з вивезення відходів;
- 35% побутових відходів не вивозиться з Житомирської та Кіровоградської області;
- 15 мільярдів тонн відходів накопичено сьогодні;
- 5% території України заповнене відходами, що еквівалентно площі цілої області,
- 0,08 осіб (18,4 тисячі громадян) працюють у сфері поводження з відходами;
- 0% інвестицій у галузь (окрім ринку сміттєвозів);
- 230 компаній мають ліцензії на поводження з відходами, однак 35% з них не мають контактних даних або мають борги перед державою;
- 1,8 мільярда доларів заборгованості за вивезення побутових відходів у 2020 році.