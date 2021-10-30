Україна приєдналася до ініціативи Glоbаl Меthаnе Рledge: чому це важливо

Україна приєдналася до Глобальної ініціативи щодо скорочення викидів метану Global Methane Pledge. Головна мета – розробка й впровадження комплекс дій, що спрямовані на зниження негативного впливу викидів на довкілля.

Свою позицію Україна офіційно представить на Конференції сторін Паризької угоди у місті Глазго 30 жовтня – 14 листопада 2021 року.

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Global Methane Pledge Глобальна ініціатива щодо скорочення викидів метану, яку заснували ЄС та США. Ініціатива спрямована на досягнення цілей щодо скорочення викидів метану і посилення міжнародної співпраці у цьому напрямку. Сьогодні програму підтримують 32 країни світу, зокрема: Канада, Аргентина, Гана, Індонезія, Ірак, Італія, Мексика, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії.

Чому це важливо

Метан – один із найпотужніших парникових газів, який накопичується в атмосфері. Це одна з основних причин зростання середньої температури повітря на 1,0°C з часів доіндустріального періоду.

Для України декарбонізація економіки – важливий орієнтир в економічному розвитку країни на наступне десятиліття. Відтак, передбачається розробка відповідної стратегії у таких галузях:

видобуток й транспортування викопних палив; сільське господарство; управління відходами.

Згідно з дослідженням "Глобальний аудит метану", проведеним Коаліцією з питань клімату та чистого повітря та Програмою ООН з навколишнього середовища UNEP, скорочення викидів метану на 45% у цьому десятилітті дозволить: