В Україні підрахували суму збитків від екологічних злочинів
Джерело:Державне бюро розслідувань
Держава втратила від екологічних злочинів понад 404 мільйонів гривень. Зокрема, відшкодовано – понад 49 мільйонів гривень.
Найчастіше екозлочини здійснюються заради звичайної вигоди, а також через службову недбалість.Головна мета ДБР – виявляти та запобігати небезпечним діям з боку корумпованих посадовців, які зловживають своїми повноваженнями.
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Красномовні цифри
ДБР повідомило про підозру у вчиненні екологічних кримінальних правопорушень 334 особам. Наразі до суду направлені 147 обвинувальних актів. Серед фігурантів: 2 держслужбовців категорії "А"; 9 поліцейських; 1 прикордонник; 198 працівників Державної лісової охорони; 6 працівників Державного рибного агентства; 3 військовослужбовці; 1 працівник Державної кримінально-виконавчої служби України та 72 інші особи.
Суми збитків
- 100 мільйонів гривень – на таку суму Державному бюро розслідувань вдалося запобігти незаконному виведенню земель лісового фонду у приватну власність;
- 87 мільйонів гривень – збитки, завдані в результаті незаконних рубок службовими особами ДП СЛП "Київоблагроліс";
- 24 мільйонів гривень – збитки, завдані через службову недбалість директора лісгоспу на Львівщині;
- 8 мільйонів гривень – збитки, завдані через службову недбалість посадовців держпідприємства "Чугуєво-Бабчанське лісове господарство";
- 13 мільйонів гривень – збитки, спричинені масштабними незаконними вирубками на Київщині.