В Україні підрахували суму збитків від екологічних злочинів

Держава втратила від екологічних злочинів понад 404 мільйонів гривень. Зокрема, відшкодовано – понад 49 мільйонів гривень.

Найчастіше екозлочини здійснюються заради звичайної вигоди, а також через службову недбалість.Головна мета ДБР – виявляти та запобігати небезпечним діям з боку корумпованих посадовців, які зловживають своїми повноваженнями.

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Красномовні цифри

ДБР повідомило про підозру у вчиненні екологічних кримінальних правопорушень 334 особам. Наразі до суду направлені 147 обвинувальних актів. Серед фігурантів: 2 держслужбовців категорії "А"; 9 поліцейських; 1 прикордонник; 198 працівників Державної лісової охорони; 6 працівників Державного рибного агентства; 3 військовослужбовці; 1 працівник Державної кримінально-виконавчої служби України та 72 інші особи.

Суми збитків